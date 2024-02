Celine Dion làm phim tài liệu về căn bệnh hiếm

Mỹ"I Am: Celine Dion" là phim tài liệu sắp ra mắt của Celine Dion, về quá trình chống chọi hội chứng cứng người và sự trở lại với âm nhạc.

Trên Instagram hôm 31/1, giọng ca My Heart Will Go On thông báo ra mắt phim tài liệu mới hợp tác cùng đạo diễn nhận đề cử Oscar - Irene Taylor. Bộ phim sẽ được phát sóng trên nền tảng Prime Video, hiện chưa có lịch chiếu.

Celine thông báo ra mắt phim tài liệu "I Am: Celine Dion" trên Instagram hôm 31/1. Ảnh: Instagram Celine Dion

Danh ca viết: "Với tôi, hai năm qua vừa là quãng thời gian thử thách, vừa là hành trình phát hiện và học cách sống cùng căn bệnh, tuy nhiên, tôi không cho phép nó đánh bại. Trên con đường trở lại sân khấu, tôi nhận ra nỗi nhớ người hâm mộ lớn đến nhường nào. Trong thời gian nghỉ ngơi, tôi quyết định làm phim tài liệu về giai đoạn này, vừa để nâng cao nhận thức về hội chứng, vừa chia sẻ nỗi đau với những bệnh nhân giống mình".

Theo CNN, bộ phim I Am: Celine Dion mang đến cho khán giả góc nhìn chân thật nhất về cuộc sống của danh ca khi "chiến đấu với hội chứng SPS cùng quãng thời gian cố gắng trở lại sân khấu với người hâm mộ". Bộ phim ghi lại toàn cảnh một năm của Celina Dion, bao gồm những thước phim riêng tư "chưa từng công bố" và hành trình hướng đến cuộc sống lạc quan, đích thực.

Tháng 12/2022, Celine Dion lên tiếng lần đầu về tình trạng mắc hội chứng SPS (Stiff-Person Syndrome) - rối loạn vận động liên quan tự miễn rất hiếm gặp, ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống). Đây là căn bệnh có tỷ lệ chỉ 1/1.000.000 người mắc phải. Cô mất kiểm soát cơ bắp, không thể điều khiển thanh quản bình thường nên không thể hát như trước. Tháng 5/2023, ca sĩ thông báo hủy bỏ các chuyến lưu diễn vô thời hạn để tập trung chữa bệnh.

Năm 2023, Celine Dion cho biết bản thân và các bác sĩ nỗ lực tìm kiếm phương án điều trị nhưng không tìm được thuốc hiệu quả. Hiện cô sống cùng các con và hai chị gái Claudette và Linda. Cả hai chị đã chuyển đến nhà của danh ca tại Las Vegas để tiện chăm sóc em gái.

Chị gái của ca sĩ nói với Hello! Canada vào tháng 9/2023: "Em gái tôi đang nỗ lực vượt qua căn bệnh. Em ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ'.

Celine Dion làm phim tài liệu về căn bệnh hiếm

Celine Dion, 56 tuổi, là ca sĩ người Canada. Cô được xếp hạng The Vocal Trinity - một trong ba diva có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới - cùng Whitney Houston và Mariah Carey. Celine Dion giành được năm giải Grammy, bao gồm Album của năm và Thu âm của năm. Năm 2016, Billboard vinh danh cô là Nữ hoàng nhạc đương đại. Cô nổi tiếng với những bản hit The Power of Love, Because You Loved Me, Where Does My Heart Beat Now?. Cô cũng thể hiện hai ca khúc kinh điển My Heart Will Go On - nhạc phim Titanic (1997) và Beauty and the Beast.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc đồ sộ, Celine Dion cũng tham gia diễn xuất, hoạt động kinh doanh, từ thiện tích cực cho nhiều tổ chức trên toàn cầu. Cô có mặt trong danh sách những giọng ca giàu nhất thế giới với khối tài sản 800 triệu USD.

