Celine Dion gây xúc động khi hát khai mạc Olympic

ParisCeline Dion biểu diễn dưới chân tháp Eiffel ca khúc tiếng Pháp "Hymne à L’amour", trong lễ khai mạc Olympic, tối 26/7.

Trên nền piano, danh ca ngân nga những nốt cao đặc trưng. Cuối tiết mục, ban tổ chức bắn nhiều chùm pháo hoa, để khí cầu lửa bay lên. Khán giả liên tục reo hò cổ vũ Celine Dion.

Hymne à l’amour của nghệ sĩ người Pháp nổi tiếng Edith Piaf ra mắt từ năm 1950, một năm sau khi chồng bà qua đời vì tai nạn máy bay. Chồng Celine Dion - nhà sản xuất âm nhạc René Angelil - cũng mất năm 2016 vì ung thư. Hymne à L’amour được mệnh danh "khúc tình ca được người Pháp yêu thích nhất".

Celine Dion thể hiện bài Hymn to Love Celine Dion hát bài "Hymme à L'amour", khép lại lễ khai mạc Olympic 2024. Video: Olympic

Bài hát có tựa Việt là Ngợi ca tình yêu, phần lời nói về tình yêu vĩnh cửu: "Nếu một ngày cuộc đời mang anh đi. Nếu anh chết và rời xa em. Cũng chẳng sao đâu nếu anh vẫn yêu em. Bởi em cũng sẽ chết theo anh".

Kelly Clarkson, người dẫn chương trình tường thuật lễ khai mạc Olympic của đài NBC, bật khóc khi chứng kiến màn biểu diễn của Celine Dion. Cô nói: "Tôi rất xin lỗi, tôi đã cố gắng kìm nén. Nhưng việc cô ấy đã vượt qua được điều đó thật đáng kinh ngạc".

Celine Dion ở lễ khai mạc Olympic. Ảnh: Reuters

Lần đầu tiên Celine Dion trở lại sân khấu sau hai năm mắc hội chứng "người cứng", phải hủy bỏ mọi buổi biểu diễn. Trên Vogue France, cô cho biết hy vọng có phép màu chữa khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, trước khi tìm ra phương pháp, ca sĩ học cách sống chung với bệnh. Celine Dion trải qua các liệu pháp trị liệu, vận động, chữa trị giọng nói năm buổi mỗi tuần. "Tôi tập luyện cho các ngón chân, đầu gối, bắp chân, ngón tay, giọng hát, giọng nói của mình. Tôi phải học cách sống chung với nó". Cô cũng cho biết gặp nhiều đau đớn và khó khăn khi hát: "Như thể có ai đó bóp cổ bạn, và bạn không thể lên cao xuống thấp. Nó khiến thanh quản co thắt".

Trên X, nhiều khán giả nói đã khóc khi thấy Celine Dion ca hát trở lại. Đây là lần thứ hai diva biểu diễn ở Thế vận hội Olympic. Năm 1996, ca sĩ từng hát The Power of the Dream tại Atlanta (Mỹ).

Lady Gaga biểu diễn ở lễ khai mạc Olympic 2024 Lady Gaga hát bài "Mon Truc En Plumes". Video: Olympic

Celine Dion không song ca Lady Gaga như nhiều trang quốc tế đưa tin trước đó. Lady Gaga xuất hiện ở phần mở đầu lễ khai mạc, biểu diễn bài Mon Truc En Plumes của nghệ sĩ ballet quá cố Zizi Jeanmaire. Ca sĩ sải bước trên những bậc thang dọc sông Seine, bên cạnh các vũ công cầm quạt lông vũ màu hồng. Cô sau đó chuyển sang chơi piano.

Lady Gaga viết trên X: "Zizi đóng vai chính trong vở nhạc kịch Anything Goes của Cole Porter, và đây cũng là bản nhạc jazz đầu tiên của tôi. Mặc dù không phải nghệ sĩ người Pháp, tôi luôn cảm thấy có mối liên hệ rất đặc biệt với con người và âm nhạc của đất nước này. Tôi không muốn gì hơn là tạo ra một màn trình diễn có thể sưởi ấm trái tim người Pháp, tôn vinh nghệ thuật và âm nhạc của các bạn. Và trong một dịp trọng đại như vậy, hãy nhắc nhở mọi người về một trong những thành phố kỳ diệu nhất trái đất - Paris".

Lễ khai mạc kéo dài ba tiếng với 10 chương, ban tổ chức đưa nhiều nét văn hóa, nghệ thuật của nước chủ nhà đan xen các nghi thức diễu hành, châm đuốc. Trong chương ba mang tên Tự do, các nghệ sĩ tái hiện vở kịch Những người khốn khổ, chuyển thể từ tiểu thuyết của Victor Hugo.

Ở chương 10 mang tên Mờ mịt, nghệ sĩ dương cầm Sofiane Pamart và nữ ca sĩ người Pháp Juliette Armanet xuất hiện trên chiếc bè bốc cháy, trôi dạt sông Seine, cùng thể hiện nhạc phẩm Imagine của John Lennon. Cuối bài hát, một dòng chữ hiện lên trên màn hình: "Chúng tôi mong muốn hòa bình". Lễ khai mạc còn có các màn biểu diễn thời trang, đồng ca.

Armanet thể hiện bài Imagine Juliette Armanet hát "Imagine", ca khúc nói về hòa bình. Video: Olympic

Sự kiện diễn ra trên sông Seine, quy tụ 3.500 diễn viên, vũ công và ca sĩ. 160 chiếc tàu thủy, trong đó 94 chiếc chở theo 10.500 vận động viên, diễu hành dọc theo 6 km sông. Những người biểu diễn cùng các thành viên đoàn ở trên những chiếc thuyền còn lại, còn khán giả được bố trí ngồi hai bên bờ sông. Tờ báo Anh The Guardian nhận xét ban tổ chức cố gắng trộn lẫn quá nhiều tiết mục. Thông thường, chương trình nghệ thuật chỉ kéo dài khoảng 45 phút đến một tiếng.

Ban tổ chức phát hành 326.000 vé xem lễ khai mạc cho những chỗ ngồi hai bên bờ sông, trong đó hơn 100.000 vé tính phí. Chương trình cũng bố trí 80 màn hình lớn để khán giả tiện theo dõi từ những vị trí khác.

Olympic Paris 2024 là lần thứ 33 Thế vận hội mùa hè được tổ chức, diễn ra từ ngày 26/7 đến 11/8. Sẽ có 10.714 vận động viên đại diện cho 206 đoàn tranh tài ở 32 môn thi, với 329 nội dung. Việt Nam có 16 vận động viên tham dự, tranh tài ở 19 nội dung, với mục tiêu có ít nhất một huy chương.

Thanh Thanh (theo Hollywood Reporter)