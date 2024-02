Khán phòng Grammy vỡ òa khi thấy Celine Dion

Khoảnh khắc Celine Dion bước lên sân khấu trong bản nhạc "The Power of Love" trở thành điểm nhấn trong lễ trao giải Grammy 2024.

Khi MC Trevor Noah giới thiệu sự có mặt của Celine Dion ở sự kiện sáng 5/2 (giờ Hà Nội), nhiều nghệ sĩ đứng lên vỗ tay và chăm chú theo dõi từng bước đi của danh ca. Taylor Swift vui vẻ hát theo ca khúc The Power of Love. Trước đó, ca sĩ 56 tuổi tuyên bố hủy các chuyến lưu diễn và hoạt động âm nhạc vì mắc hội chứng "người cứng" hiếm gặp.

Celine Dion bất ngờ xuất hiện tại Grammy 2024 Celine Dion phát biểu trên sân khấu Grammy 2024, hôm 5/2. Video: YouTube The Times and The Sunday Times

Theo People, các nghệ sĩ như Oprah Winfrey, nhạc sĩ Stevie Wonder, Victoria Monét dành cho giọng ca My Heart Will Go On nhiều tình cảm ngọt ngào, chào hỏi thân thiết tại hậu trường. Taylor Swift còn chia sẻ hình ảnh chụp chung với Celine Dion.

Celine Dion trong chiếc váy dài màu hồng baby của thương hiệu Valentino. Bên ngoài là áo măng tô màu cam đất được làm bằng vải mohair (len từ lông dê Angora). Ca sĩ đeo trang sức của Tiffany & Co. Ảnh: Instagram Valentino

Celine Dion nói: "Cảm ơn mọi người. Tôi cũng yêu các bạn. Từ trong trái tim mình, tôi thật sự rất hạnh phúc khi được đứng ở đây. Gửi đến những người vinh dự có mặt tại đây, đừng bao giờ xem thường tình yêu và niềm vui mà âm nhạc đem lại cho cuộc sống và thế giới".

Giọng ca 56 tuổi là người công bố giải thưởng Album của năm cho Taylor Swift. Con trai lớn René-Charles Angélil, 23 tuổi, dắt tay mẹ tiến lên sân khấu để hoàn thành vai trò trao giải.

Theo nguồn tin của People: "Đó là một đêm tuyệt vời của Celine Dion. Cô ấy đã hồi phục tốt. Chúng tôi hy vọng danh ca có thể tiếp tục sự nghiệp âm nhạc và mau chóng trở lại".

Oprah Winfrey vui vẻ chào hỏi người bạn cũ Celine Dion. Ảnh: Instagram Celine Dion

Stylist Law Roach - người phụ trách trang phục cho Celine - chia sẻ những tấm hình của hai người để chúc mừng nghệ sĩ có một đêm đáng nhớ: "Điều này khiến tôi rất vui! Không chỉ giúp 'nữ hoàng' một lần nữa, quan trọng là được thấy cô ấy vẫn vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn Celine đã cho phép tôi cùng chia sẻ khoảnh khắc hoan hỉ này".

Trên Instagram ngày 31/1, Celine Dion thông báo phát hành phim tài liệu I Am: Celine Dion, hợp tác cùng đạo diễn nhận đề cử Oscar - Irene Taylor. Bộ phim kể về quá trình chống chọi bệnh tật và nỗ lực quay lại sân khấu. Nguồn tin của People cũng nhắc đến ý định trở lại của nghệ sĩ: "Khán giả sẽ chứng kiến mọi thứ Celine Dion đã trải qua. Dù bệnh tình không thể trị khỏi, cô ấy vẫn đang làm tốt mọi thứ và trông thật tuyệt vời".

Celine Dion (phải) và stylist Law Roach. Ảnh: Instagram Law Roach

Celine Dion, 56 tuổi, là ca sĩ người Canada. Cô được xếp hạng The Vocal Trinity - một trong ba diva có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới - cùng Whitney Houston và Mariah Carey. Celine Dion giành được năm giải Grammy, bao gồm Album của năm và Thu âm của năm. Năm 2016, Billboard vinh danh cô là Nữ hoàng nhạc đương đại. Cô nổi tiếng với những bản hit The Power of Love, Because You Loved Me, Where Does My Heart Beat Now?. Cô cũng thể hiện hai ca khúc kinh điển My Heart Will Go On - nhạc phim Titanic (1997) và Beauty and the Beast.

Tháng 12/2022, Celine Dion lên tiếng lần đầu về tình trạng mắc hội chứng SPS (Stiff-Person Syndrome) - rối loạn vận động liên quan tự miễn rất hiếm gặp, ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống). Đây là căn bệnh có tỷ lệ chỉ 1/1.000.000 người mắc phải. Cô mất kiểm soát cơ bắp, không thể điều khiển thanh quản bình thường nên không thể hát như trước. Tháng 5/2023, ca sĩ thông báo hủy bỏ các chuyến lưu diễn vô thời hạn để tập trung chữa bệnh.

Celine Dion - The Power of Love MV "The Power of Love" của Celine Dion. Video: YouTube Celine Dion

Phương Thảo (theo People)