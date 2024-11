Celine Dion hát lại bản hit 'The Power of Love'

Arab SaudiDanh ca Celine Dion gây xúc động khi hát hai bản hit "The Power of Love" và "I'm Alive" tại show thời trang hôm 13/11.

Celine Dion trình diễn tại Arab Saudi Tiết mục của diva Celine Dion tại Arab Saudi. Video: X/ MR

Theo Daily Mail, diva Celine Dion dự show 1001 Seasons of Elie Saab - sự kiện kỷ niệm 45 năm sáng tạo của nhà thiết kế thời trang Elie Saab, hát lại hai ca khúc nổi tiếng trong sự nghiệp. Đây là lần thứ hai cô trở lại sân khấu sau gần bốn tháng biểu diễn ca khúc Hymne à L’amour tại lễ khai mạc Olympic Paris.

Trong bộ váy đính sequin, diva phô diễn giọng ca giữa dàn người mẫu sải bước. Dù cơ thể khó vận động do mắc hội chứng "người cứng", danh ca thực hiện những động tác múa đơn giản, mời khán giả đứng dậy hưởng ứng giai điệu.

Celine Dion trên sàn catwalk "1001 Seasons of Elie Saab". Ảnh: Instagram Rani Fawaz

Sau tiết mục, cô xúc động nắm tay nhà thiết kế Elie Saab. Dàn sao khách mời gồm diễn viên Halle Berry, ca sĩ Jennifer Lopez và Camila Cabello cũng bước ra sân khấu để ôm diva. Khán giả đồng loạt đứng dậy vỗ tay chúc mừng màn trình diễn.

Tiết mục của Celine Dion thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội sau vài giờ đăng tải. Nhiều người hâm mộ bày tỏ yêu thích ca sĩ, nói hạnh phúc khi thấy cô ca hát trở lại giữa lúc chống chọi bệnh hiếm. Ngoài Celine Dion, Jennifer Lopez mang đến sự kiện ba ca khúc Waiting for Tonight, On The Floor và Let's Get Loud. Đây là buổi biểu diễn đầu tiên của cô từ khi ly hôn Ben Affleck.

Dàn sao khách mời ôm, hôn má Celine Dion Các nghệ sĩ khách mời và nhà thiết kế ôm, hôn má nhau trước khi khép lại show diễn. Video: X/ Nancy Art

Celine Dion, 56 tuổi, là ca sĩ người Canada. Cô được xếp hạng The Vocal Trinity - một trong ba diva có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới - cùng Whitney Houston và Mariah Carey. Celine Dion giành được năm giải Grammy, bao gồm Album của năm và Thu âm của năm. Năm 2016, Billboard vinh danh cô là Nữ hoàng nhạc đương đại.

Tháng 12/2022, Celine Dion lần đầu lên tiếng về tình trạng mắc hội chứng SPS (Stiff-Person Syndrome) - rối loạn vận động liên quan tự miễn rất hiếm gặp, ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống). Đây là căn bệnh có tỷ lệ chỉ 1/1.000.000 người mắc phải. Cô mất kiểm soát cơ bắp, không thể điều khiển thanh quản bình thường nên không thể hát như trước. Tháng 5/2023, ca sĩ thông báo hủy bỏ các chuyến lưu diễn vô thời hạn để tập trung chữa bệnh.

Trên Vogue, cô từng cho biết hy vọng có phép màu chữa khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, trước khi tìm ra phương pháp, ca sĩ học cách sống chung với bệnh. Danh ca phải trải qua các liệu pháp trị liệu, vận động, chữa trị giọng nói năm buổi mỗi tuần.

Tháng 7, Celine Dion trở lại sân khấu trong sự kiện khai mạc Olympic với ca khúc tiếng Pháp Hymne à L’amour của danh ca Édith Piaf. Khi ấy, nhiều khán giả nói đã khóc khi thấy Celine Dion ca hát trở lại. Cuối tháng 10, cô gây chú ý khi đi xem buổi hòa nhạc của ca sĩ Adele ở Las Vegas. Khoảnh khắc hai người ôm nhau khóc gây sốt mạng xã hội, đạt hàng triệu lượt xem.

Phương Thảo (theo Daily Mail, TMZ)