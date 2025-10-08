Mitsubishi Xpander khuyến mãi 70 triệu đồng

Tháng 10, Mitsubishi ưu đãi lệ phí trước bạ 50-100% nhiều sản phẩm, trong đó chi phí lăn bánh mẫu xe chủ lực - Xpander - giảm 70 triệu đồng.

Sau Toyota, Hyundai, Honda, Suzuki, thương hiệu Mitsubishi cũng tham gia vào làn sóng giảm giá, khuyến mãi khi thị trường bước vào quý cuối của 2025. Hãng Nhật hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ trên nhiều sản phẩm, từ gầm thấp đến gầm cao.

Khuyến mãi bằng hình thức lệ phí trước bạ giúp giảm chi phí lăn bánh. Tùy đại lý, khách có thể thương lượng để trừ mức khuyến mãi này vào giá xe.

Xpander bản nâng cấp 2025 tại một đại lý ở Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Trên dòng xe bán chạy nhất của Mitsubishi là Xpander, trừ phiên bản tiêu chuẩn MT lắp ráp trong nước khuyến mãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương 28 triệu đồng, các bản còn lại ở mức 100%, tương đương 60-70 triệu đồng. Trong phân khúc MPV, khuyến mãi toàn bộ lệ phí trước bạ cũng có trên các dòng như Suzuki XL7, Toyota Veloz.

Dòng xe bán chạy thứ hai của Mitsubishi là Xforce khuyến mãi tương tự Xpander. Mức 50% lệ phí trước bạ có trên bản cao cấp nhất Ultimate, tương đương mức giảm chi phí lăn bánh hơn 35 triệu đồng. Hai bản thấp hơn là GLX và Premium có khuyến mãi gấp đôi, khoảng 60-68 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross, đối thủ lớn nhất của Xforce ở phân khúc CUV cỡ B chạy xăng đang có mức khuyến mãi 50% lệ phí trước bạ. Giá xe giảm khoảng 42-48 triệu đồng.

Mitsubishi kích cầu cho mẫu sedan cỡ B, Attrage, bằng khuyến mãi 50-100% lệ phí trước bạ. Mức giảm tương ứng khoảng 24-38 triệu đồng. Dòng bán tải nhập Thái Lan, Triton, ưu đãi tương tự. Chi phí lăn bánh cho các phiên bản Mitsubishi Triton giảm khoảng 23-40 triệu đồng.

Tùy đại lý Mitsubishi, ngoài lệ phí trước bạ, để tăng tính thanh khoản, khách còn được khuyến mãi thêm phụ kiện hoặc các phiếu nhiên liệu trị giá hàng chục triệu đồng.

Từ tháng 10 trở đi, thị trường ôtô Việt Nam bắt đầu vào mùa bán hàng sôi động khi các chương trình khuyến mãi, giảm giá được hãng, đại lý đẩy mạnh. Bên cạnh đó, nhiều hãng còn tranh thủ ra mắt sản phẩm mới để hâm nóng thương hiệu cho các tháng cận Tết.

Với riêng Mitsubishi, hãng vừa giới thiệu bản cập nhật của Xpander với một số nâng cấp chủ yếu về trang bị trên hai bản Premium và Cross. Trong phần còn lại của 2025, thương hiệu này sẽ trình làng thêm mẫu CUV cỡ C - Destinator. Hiện xe đã có mặt tại Việt Nam và chờ ngày ra mắt.

Sau 8 tháng 2025, doanh số Mitsubishi đạt 21.204 xe, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ 2024. Hãng xếp thứ 5 thị trường về doanh số, sau VinFast, Toyota, Hyundai và Ford.

Phạm Trung