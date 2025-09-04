Mitsubishi khuyến mãi hàng loạt xe tháng 9

Các dòng xe như Xforce, Xpander, Triton, Attrage có mức hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ tùy phiên bản, giá lăn bánh giảm hàng chục triệu đồng.

Khởi đầu tháng cuối của quý III, nhiều hãng như Toyota, Honda, Hyundai, Subaru... đồng loạt giảm giá bằng nhiều hình thức. Mitsubishi cũng không ngoài làn sóng này khi nhiều dòng xe của hãng ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ.

Ở dòng xe ăn khách nhất của Mitsubishi, Xpander, hãng khuyến mãi toàn bộ lệ phí trước bạ trên các bản AT và AT Premium. Mức giảm chi phí lăn bánh khoảng 60-66 triệu đồng. Ở những bản còn lại, khuyến mãi là 50% lệ phí trước bạ, tương đương giảm khoảng 28-35 triệu đồng.

Mẫu xe bán chạy thứ hai của hãng Nhật là Xforce có khuyến mãi 100% lệ phí trước bạ ở bản tiêu chuẩn GLX. Chi phí lăn bánh giảm khoảng 60 triệu đồng. Hai bản cao nhất ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, mức giảm là 34-35 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce lăn bánh tại TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

Mitsubishi Triton khuyến mãi 100% lệ phí trước bạ, áp dụng cho tất cả phiên bản. Chi phí lăn bánh nhờ đó giảm khoảng 40-56 triệu đồng.

Với mẫu sedan cỡ B, Attrage, mức giảm khoảng 24,5 triệu đồng có trên bản cao cấp nhất CVT Premium nhờ ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Bản MT của Attrage ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 38 triệu đồng.

Ngoài khuyến mãi về lệ phí trước bạ, Mitsubishi và đại lý còn kích cầu bằng loạt phụ kiện, quà tặng kèm theo xe trị giá hàng chục triệu đồng. Tùy chính sách bán hàng của đại lý, khách có thể thỏa thuận quy sang tiền mặt để trừ vào giá xe. Ngoài ra, các phụ tùng phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa được Mitsubishi trợ giá 25-80% giá trị trong tháng 9.

Kết thúc 7 tháng đầu 2025, Mitsubishi bán 19.024 xe, xếp thứ 5 trong danh sách các hãng bán nhiều xe nhất Việt Nam sau VinFast, Toyota, Hyundai và Ford. Xpander vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của hãng Nhật và hiện dẫn đầu thị phần phân khúc MPV nói chung tại Việt Nam.

Phạm Trung