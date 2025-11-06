Mitsubishi giảm giá xe chục triệu đồng tháng 11

Hãng Nhật kích cầu nhiều dòng xe bằng hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ, mức cao nhất khoảng 70 triệu đồng.

Khởi đầu tháng 11, hàng loạt hãng như Honda, Toyota, Suzuki, Ford... tăng ưu đãi để thúc đẩy doanh số mùa cuối năm. Với Mitsubishi, hãng khuyến mãi nhiều dòng xe với giá trị hàng chục triệu đồng.

Xpander, mẫu xe bán chạy nhất của Mitsubishi, hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ trên tất cả các phiên bản (tối đa 10%). Với giá bán 560-699 triệu đồng, mức giảm khách hàng nhận được khoảng 56-70 triệu đồng, chưa kể các phụ kiện tặng kèm khác.

Đối thủ chính của Mitsubishi Xpander là Toyota Avanza và Veloz cũng áp dụng khuyến mãi tương tự kèm gói bảo hiểm thân vỏ. Hiện bộ đôi MPV của Toyota giảm giá khoảng 65-75 triệu đồng tại đại lý.

Mẫu Xforce Premium lăn bánh tại TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

Mẫu xe cỡ B, Mitsubishi Xforce áp dụng khuyến mãi 50-100% lệ phí trước bạ, tùy phiên bản. Mức giảm của mẫu xe này tại đại lý hiện khoảng 25-68 triệu đồng. Không chỉ Xforce, các đối thủ trong phân khúc như Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta cũng chạy đua giảm giá hàng chục triệu đồng.

Mẫu sedan cỡ B của Mitsubishi là Attrage giảm giá khoảng 38 triệu đồng trên bản MT nhờ ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Ở bản CVT Premium, mức giảm khoảng 24,5 triệu đồng.

Các phiên bản của dòng bán tải Triton cũng có ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ. Khuyến mãi này giúp giá xe giảm khoảng 23-40 triệu đồng.

Trong 2025, dải sản phẩm của Mitsubishi có nhiều thay đổi. Hãng ngừng bán Outlander khi sản phẩm này đi đến cuối vòng đời. Bên cạnh đó, dòng Pajero Sport cũng bán nốt những lô cuối và hiện chưa rõ có phiên bản thay thế hay không.

Trong tháng 12 tới, hãng này sẽ ra mắt Destinator, mẫu xe thay thế Outlander, cạnh tranh ở phân khúc CUV cỡ C. Hiện lô xe thương mại của Mitsubishi Destinator đã về Việt Nam và chờ ngày bán ra thị trường.

Sau ba quý đầu 2025, doanh số Mitsubishi đạt 25.099 xe, giảm 10% so với cùng kỳ 2024. Lượng bán của hãng này đứng thứ 5 thị trường sau VinFast, Toyota, Ford và Hyundai.

Phạm Trung