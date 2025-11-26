Miss Universe 2025: 'Tôi nhận nhiều tin nhắn nguyền rủa'

Miss Universe Fátima Bosch - bị cho đăng quang nhờ gia thế - lần đầu lên tiếng về phản ứng tiêu cực của công chúng, khẳng định không gục ngã.

Trên Instagram Story ngày 25/11, hoa hậu người Mexico cho biết những ngày qua nhận nhiều tin nhắn mang tính thù địch nhắm đến bản thân và gia đình chỉ vì cô thắng cuộc thi. Fátima Bosch công bố các đoạn tin nhắn, nhấn mạnh những lời này không thể làm cô ngã quỵ vì bản thân có "giá trị và lòng tự trọng mạnh mẽ".

Trước những lời tiêu cực, người đẹp đặt câu hỏi một người phải chất chứa điều gì trong lòng mới mong người xa lạ gặp chuyện không may. Theo cô, dù bản thân cứng rắn, nhiều người khác vẫn có thể bị tổn thương, tác hưởng xấu đến tinh thần và cảm xúc. Do đó, cô muốn lên tiếng với tư cách một phụ nữ thay vì hoa hậu.

Nhan sắc Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Fátima Bosch. Ảnh: MU

"Dù những lời công kích gây đau khổ, chúng không định nghĩa con người tôi. Thứ tạo nên tôi là sự mạnh mẽ, chính trực, tình yêu dành cho quê hương và phụ nữ khắp thế giới - những người mà tôi đại diện", cô viết. Theo Bosch, chiến thắng của cô là lời nhắc nhở phái nữ rất kiên cường, tài năng và đầy sức mạnh.

"Gửi những phụ nữ chịu đựng sự bạo lực dưới mọi hình thức, tôi hứa không bao giờ im lặng. Tôi sẽ dùng vai trò này để chứng minh các bạn không đơn độc", trích bài viết của cô. Fátima Bosch cũng cảm ơn các khán giả tin tưởng cô, cho biết sự ủng hộ của họ vừa nâng đỡ, vừa giúp cô tiến về phía trước. Cô cam kết tiếp tục dùng tiếng nói của mình, đấu tranh vì quyền lợi của phụ nữ.

"Tôi còn nhiệm vụ phải hoàn thành. Lời cam kết của tôi là tiếp tục dùng vương miện hoa hậu cho những mục đích tốt đẹp", cô kết thúc bài viết.

Khoảnh khắc đăng quang của người đẹp Mexico Phút đăng quang của người đẹp Mexico tối 21/11. Video: FPT Play

Fátima Bosch lên tiếng trong bối cảnh nhiều người cho rằng cô thắng nhờ gia thế. Theo Hello!, bố cô - ông Bernardo Bosch Hernández - là kỹ sư có 27 năm kinh nghiệm tại công ty dầu mỏ nhà nước Petróleos Mexicanos (PEMEX). Hiện ông là cố vấn cho Tổng Giám đốc Khai thác và Sản xuất.

Sau đêm chung kết 21/11, nhạc sĩ Pháp gốc Lebanon - Omar Harfouch, một trong ba giám khảo bỏ quyền chấm thi - khẳng định Fátima Bosch là "hoa hậu giả" (fake winner), đoạt giải nhờ bố có mối quan hệ làm ăn với chủ tịch tổ chức Miss Universe (MUO) - ông Raul Rocha.

Trước đó, nhà soạn nhạc tố cáo MUO "thiếu minh bạch", "lập hội đồng chấm điểm ngẫu hứng" để chỉ định top 30. Hiện đại diện của MUO phủ nhận tất cả, nhưng chưa làm rõ mối quan hệ của gia đình Bosch với ban lãnh đạo cuộc thi.

Hoa hậu Mexico đăng lại ảnh gia đình giữa lúc vướng nghi vấn mua giải. Từ trái qua: bố cô, anh trai, mẹ và cô. Ảnh: Instagram/ Fátima Bosch

Fátima Bosch sinh năm 2000 tại thị trấn Teapa, bang Tabasco, Mexico, học ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Iberoamericana ở quê nhà. Cô cho biết ngày nhỏ từng là nạn nhân bắt nạt học đường vì mắc chứng khó đọc (Dyslexia) và rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD).

Trong quá trình thi, ngoài vấn đề kết quả chung cuộc, cô cũng gây chú ý do từng tranh cãi với giám đốc sản xuất Thái Lan - Nawat Itsaragrisil. Tại buổi gặp đầu tháng 11, ông Nawat chỉ trích việc cô không đăng hình ảnh quảng bá nước chủ nhà Thái Lan, gọi lực lượng an ninh can thiệp khi người đẹp đứng lên đáp trả ông.

Trò chuyện với các phóng viên ở hậu trường, Fátima Bosch nói giám đốc gọi cô là "đồ ngốc". Ông Nawat phủ nhận, nhưng cũng xin lỗi vì có thái độ không tốt với cô. Nữ tổng thống đầu tiên của Mexico - bà Claudia Sheinbaum - khen hành động của Bosch, nói thích việc người đẹp dám lên tiếng vì sự bất công.

Cuộc nói chuyện căng thẳng của Nawat và thí sinh Miss Universe 2025 Cuộc trò chuyện căng thẳng giữa ông Nawat và Fátima Bosch hôm 4/11.

Miss Universe tổ chức lần đầu năm 1952, là một trong những cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới, với 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng. Năm nay, mùa thi khởi động từ đầu tháng 11 nhưng liên tục vướng tai tiếng về khâu tổ chức.

Sau chung kết, nhiều thí sinh như người đẹp của Curacao, Estonia đăng bài chỉ trích cuộc thi phân biệt đối xử, không còn trao quyền cho phụ nữ. Hôm 25/11, Á hậu 4 - người đẹp Bờ Biển Ngà Olivia Yacé - thông báo bỏ danh hiệu để tiếp tục con đường riêng.

Cùng ngày, chủ tịch Raul Rocha một lần nữa gây bức xúc khi cho rằng Olivia Yacé không thể thắng bởi visa nước cô khó xin nhập cảnh vào nhiều quốc gia, trong khi Miss Universe cần thực hiện nhiều chuyến công tác nước ngoài. Quan điểm này khiến nhiều người nói rằng ông có ý kỳ thị thí sinh từ nước nhỏ. Trên Instagram, đại diện Guadeloupe năm nay - Ophély Mézino - chỉ trích ông tìm một cái cớ phân biệt sắc tộc để bao biện việc không chọn người có đủ tư cách nhận nhiệm vụ.

Phương Thảo (theo Straits Times, People)