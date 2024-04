Minh Tú: 'Tôi mất ngủ, sụt cân vì chuẩn bị đám cưới'

TP HCMNgười mẫu Minh Tú, 33 tuổi, nói do tính cầu toàn nên thấy áp lực trong quá trình chuẩn bị lễ cưới với chồng Tây.

Một tuần trước ngày cưới, Minh Tú nói: "Tôi hạnh phúc dù bị mất ngủ, sụt cân, không có thời gian đi tập thể dục, ăn uống không điều độ. Bù lại, việc tự tay lo mọi thứ khiến tôi thêm nhận ra ý nghĩa của hôn lễ".

Minh Tú sụt cân, mất ngủ chuẩn bị cho đám cưới Minh Tú nói về cảm xúc trước đám cưới. Video: Tân Cao - Công Khang

Sáng 5/4, Minh Tú cùng bạn đời - Christopher, người Đức - đến cơ sở hành chính thuộc quận 5, làm thủ tục đăng ký kết hôn. Theo người mẫu, chồng cô háo hức không kém vợ khi đặt bút ký vào giấy xác nhận. "Chúng tôi chính thức là vợ chồng từ hôm nay. Gia đình cũng nhiều niềm vui khi có thêm chàng rể là người ngoại quốc", người mẫu nói.

Minh Tú tiết lộ các điểm nhấn cho tiệc cưới Minh Tú tiết lộ các điểm nhấn cho tiệc cưới, diễn ra ngày 13/4 ở TP HCM. Video: Tân Cao - Công Khang

Cô gác hết công việc, tập trung lo cho ngày vui suốt một tháng qua. Cô tự lên ý tưởng thiết kế thiệp cưới "hạt giống nảy mầm", trực tiếp gửi mời bạn bè, đồng nghiệp. Người mẫu còn chọn thực đơn, phác thảo nội dung trang trí không gian tiệc cưới.

Theo tiết lộ của cô dâu, hôn lễ sẽ mang phong cách truyền thống để Christopher cảm nhận được văn hóa cưới xin của người Việt. Về trang phục, cô sẽ diện áo cưới do nhà thiết kế Chung Thanh Phong thực hiện riêng.

Minh Tú và bạn đời 43 tuổi làm thủ tục đăng ký kết hôn trước hôn lễ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Minh Tú công khai bạn trai sau nhiều năm quen biết. Anh làm việc ở Việt Nam và nhiều nước châu Á trong 15 năm qua. Tình yêu của họ từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, có khoảng thời gian chia tay rồi hàn gắn. Tháng 11/2023, cô chủ động cầu hôn trong lần về quê nhà của anh thăm người thân.

Ảnh cưới của vợ chồng Minh Tú tung hôm 3/4. Ảnh: Tee Le

Theo Minh Tú, cô cảm nhận sự tin tưởng, thấu hiểu nhau ngày một lớn. Christopher luôn bên cạnh động viên, nhất là giai đoạn cô gặp các biến cố như bị tai nạn khi làm việc, người thân qua đời.

Hậu trường Minh Tú chụp ảnh cưới Hậu trường Minh Tú chụp ảnh cưới của Minh Tú hồi tháng 3. Video: Chung Thanh Phong

Minh Tú quê TP HCM, từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm 2018, người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Năm 2020, cô làm huấn luyện viên Asia's Next Top Model. Hồi tháng 1, cô kỷ niệm chặng đường 10 năm làm nghề. Minh Tú còn lấn sân diễn xuất qua các phim như Hoa hậu giang hồ (2019), Bố già (2021), Người tình (2022).

