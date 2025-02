Minh tinh Demi Moore thắng giải tiền Oscar

MỹDiễn viên Demi Moore thắng SAG Awards 2025, giải tiền Oscar quan trọng nhất, cho vai diễn trong phim kinh dị "The Substance".

Ở sự kiện trao giải của Hiệp hội Diễn viên Mỹ tối 23/2 giờ Los Angeles (sáng 24/2 giờ Hà Nội), cô nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim điện ảnh. Chiến thắng ở SAG Awards giúp Moore tiến gần hơn đến cơ hội đoạt tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Trước đó, người đẹp thắng Quả Cầu Vàng và Critics' Choice Awards 2025.

Demi Moore trên sân khấu SAG Awards 2025. Ảnh: SAG Awards

Trên sân khấu, diễn viên phát biểu: "Điều này thật phi thường, có ý nghĩa to lớn. Tôi đã nghĩ về đêm trao giải này, từ lần đầu vào nghề năm 1978. Sự nghiệp thay đổi cuộc đời tôi, giúp tôi có định hướng trong cuộc sống. Tôi từng không biết gì về diễn xuất, nhưng tôi đã xem, lắng nghe và học hỏi từ đồng nghiệp. Các bạn là những người thầy tuyệt vời của tôi. Tôi biết ơn bản thân vì không ngừng nỗ lực, nhiều lần gặt hái thành công nhưng cũng không ít thất bại".

Trong The Substance, cô hóa thân diễn viên Elisabeth Sparkle từng đoạt giải Oscar. Khi bước vào ngưỡng tuổi 50, cô bị sa thải khỏi chương trình thể dục nhịp điệu gắn bó nhiều năm do ngoại hình không còn hấp dẫn. Elisabeth tìm đến loại thần dược ở chợ đen có khả năng phân chia tế bào trong cơ thể và tạo ra biến thể mới - Sue (Margaret Qualley) - trẻ trung, quyến rũ. Tuy nhiên, quyết định này khiến cuộc đời Elisabeth trở nên kinh hoàng.

Trailer 'The Substance' Trailer "The Substance". Video: Beta Cinemas

Diễn viên lột tả thành công tâm lý của một nghệ sĩ cô độc, vừa đấu tranh với định kiến xã hội, vừa phụ thuộc loại thuốc bí ẩn. Minh tinh cho thấy sự am hiểu nhân vật, truyền tải nhiều khía cạnh cảm xúc của Elisabeth: Khao khát tuổi trẻ, nỗi sợ hãi tuổi già và tuyệt vọng khi dần mờ nhạt trước công chúng.

Demi Moore, 62 tuổi, là một trong những diễn viên nữ hàng đầu Hollywood với các phim Ghost, A Few Good Men, Indecent Proposal, Disclosure, The Hunchback of Notre Dame. Cô từng vào danh sách người đẹp nhất thế giới của các tạp chí như People, Shape.

Cô trải qua ba cuộc hôn nhân, cưới nhạc công Freddy Moore từ năm 1981 đến 1985. Sau đó, Moore kết hôn Bruce Willis năm 1987 và ly hôn sau 13 năm. Moore làm đám cưới với Aston Kutcher - kém cô 16 tuổi - vào năm 2005, mối quan hệ kết thúc vào 2013.

Giải quan trọng - Dàn diễn viên xuất sắc - được trao cho phim Conclave. Tác phẩm được đánh giá là ứng viên sáng giá ở Oscar năm nay. Phim lấy chủ đề tôn giáo, dựa trên tiểu thuyết cùng tên ra mắt năm 2016 của tác giả Robert Harris, kể về Hồng y Thomas Lawrence (Ralph Fiennes) tổ chức một mật nghị hồng y để bầu giáo hoàng tiếp theo sau khi giáo hoàng hiện tại qua đời vì lên cơn đau tim. Ông điều tra những bí mật và vụ bê bối về từng ứng viên.

"Chàng thơ Hollywood" Timothée Chalamet đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc với màn thể hiện trong phim A Complete Unknown, còn Kieran Culkin nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc cho phim A Real Pain. Nữ diễn viên phụ xuất sắc thuộc về Zoe Saldaña với vai diễn trong Emilia Pérez.

Ở mảng truyền hình, series Shogun đại thắng bốn giải trong số năm đề cử, gồm Dàn diễn viên phim truyền hình xuất sắc, Nam và nữ diễn viên xuất sắc trong phim dài tập (lần lượt thuộc về Hiroyuki Sanada, Anna Sawai), Diễn xuất hành động xuất sắc của nhóm đóng thế.

Trailer 'Shogun' Trailer "Shogun", gồm 10 tập. Video: FX

Giới chuyên môn nhận xét tác phẩm là phiên bản Game of Thrones của phương Đông khi truyền tải tinh thần võ sĩ đạo, thể hiện sự phức tạp của xã hội Nhật Bản thời phong kiến. Ở bản phim năm 2024, vai trò của các nhân vật người Nhật được thể hiện có chiều sâu, cho thấy mưu trí của nhân vật chính, thay vì thiên về góc nhìn của người phương Tây như ở phiên bản truyền hình năm 1980. Trước đó, dự án thắng bốn giải Quả Cầu Vàng 2025 và 18 hạng mục ở mùa giải Emmy 2024.

Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Mỹ (The Screen Actors Guild Award, viết tắt là SAG Awards) tôn vinh diễn xuất nổi bật trong lĩnh vực phim truyền hình và điện ảnh. Tượng vàng là một nam giới một tay nắm mặt nạ hài kịch và tay còn lại cầm mặt nạ bi kịch. Tổ chức từ năm 1995, SAG Awards được xem là một trong những giải quan trọng bậc nhất tại Hollywood trước thềm Oscar. Năm ngoái, dàn sao phim Oppenheimer đoạt giải quan trọng ở hạng mục điện ảnh.

Dù SAG Awards không có giải cho phim hay nhất, hạng mục Dàn diễn viên xuất sắc có thể giúp dự đoán tác phẩm chiến thắng Phim xuất sắc Oscar. Từ khi SAG giới thiệu hạng mục này vào năm 1995, chỉ có bốn phim giành giải Oscar mà không được đề cử dàn diễn viên SAG Awards gồm Braveheart (1995), The Shape of Water (2017), Green Book (2018) và Nomadland (2020).

Do ảnh hưởng các vụ cháy rừng tại Los Angeles, sự kiện công bố đề cử bị hủy bỏ, thay vào đó là thông cáo báo chí trên trang web của ban tổ chức. Năm nay, lễ trao giải lần thứ 31 do diễn viên Kristen Bell dẫn chương trình.

Quế Chi (theo Variety)