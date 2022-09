Timothée Chalamet - chàng thơ của Hollywood

Timothée Chalamet - với thân hình mảnh mai, đôi mắt ướt - thường đóng những nhân vật nam sống nội tâm trên màn ảnh.

Diễn viên thành tâm điểm buổi ra mắt Bones and All ở Liên hoan phim Venice đầu tháng 9 với chiếc áo hở lưng, lấy cảm hứng từ bộ sưu tập Xuân 2018 của Ackermann dành cho nữ. Trang Independent nhận xét: "Không ai có thể quên hình ảnh của anh ấy. Timothée Chalamet đã thách thức định kiến của xã hội về những gì đàn ông nên mặc". Tờ GQ đánh giá bộ đồ phá bỏ những ràng buộc và quy ước thời trang của nam giới trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Trang phục của Timothée khi tới Liên hoan phim Venice lần 79 hôm 2/9. Ảnh: Wire Image

Không chỉ trong thời trang, ngôi sao 26 tuổi được đánh giá đang tạo nên hình tượng nam tính mới trên màn ảnh. Khi nhắc tới nam tính, mọi người thường nghĩ đến một người cao lớn, vạm vỡ hay quý ông lịch lãm trong bộ suit. Theo Guardian, trong lịch sử điện ảnh, nhân vật như James Bond (Điệp viên 007) đã trở thành hình mẫu của đàn ông. Ở các bộ phim Hollywood ngày nay, hình tượng đó có thể kể đến Captain America (Chris Evans), Tommy Shelby (Cillian Murphy) hay Superman (Henry Cavill). Họ đều có cơ thể cường tráng, khỏe khoắn với những nét tính cách tiêu biểu như quyết đoán, mạnh mẽ, tự lập.

Timothée Chalamet hoàn toàn khác - chinh phục Hollywood bằng thân hình mảnh mai, mái tóc xoăn bồng bềnh, khí chất thanh tao của chàng trai mang một nửa dòng máu Pháp.

Nhân vật trong các bộ phim của Chalamet đa phần mang hình ảnh đặc trưng - vóc dáng nhỏ nhắn cùng tính cách nội tâm, giàu cảm xúc. Call Me By Your Name (2017) là tác phẩm đầu tiên đánh dấu vẻ đẹp nam tính mới của anh trên màn ảnh. Ở tuổi 22, Chalamet là người trẻ nhất trong 80 năm Oscar được đề cử hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc".

Timothée Chalamet trong "Call Me By Your Name". Ảnh: Sony Pictures

Nhân vật Elio là một cậu bé đồng tính mới lớn, trầm lặng, khép mình với những suy tư. Tờ Guardian dành lời khen cho màn thể hiện: "Diễn xuất của Chalamet rất xuất sắc, đặc biệt là những phân cảnh diễn tả nỗi buồn. Anh đã góp phần tạo nên sự dịu dàng cho bộ phim".

Vogue nhận xét: "Sự đặc biệt, duyên dáng của anh ấy phá bỏ tiêu chuẩn về vóc dáng của một chàng trai trên màn ảnh. Đặc biệt, Timothée chưa bao giờ cố để có cơ bắp và điều này chỉ làm tăng vẻ cuốn hút của anh. Anh truyền bá vẻ đẹp nhẹ nhàng, quyến rũ của đàn ông".

Trailer "Dune" Timothée Chalamet trong trailer "Dune" (2021). Video: Warner Bros. Pictures

Trong Dune (2021) - bộ phim đoạt sáu giải thưởng Oscar, diễn viên vào vai hoàng tử 15 tuổi Paul Atreides - người thừa kế nhà Atreides - trên hành trình trưởng thành. Theo Vogue, nhân vật Atreides thể hiện yếu tố châm biến về khái niệm tính nam độc hại trong các bộ phim siêu anh hùng. "Hòa bình và hạnh phúc của hành tinh nằm trên vai chàng trai trẻ yếu đuối trong bối cảnh điện ảnh của những bộ phim giống Marvel. Đây là sự tương phản được đạo diễn Denis Villeneuve lựa chọn có chủ ý nhằm thể hiện sự bác bỏ đối với hình tượng nam tính trong các phim siêu anh hùng", Vogue viết.

Trong Lady Bird (2017) và Little Women (2019), Timothée Chalamet đều hóa thân chàng trai trẻ với vẻ ngoài lãng tử, thư sinh. Trên Independent, nhà làm phim Little Women - Greta Gerwig - cho biết nam diễn viên là người duy nhất phù hợp với nhân vật Laurie bởi thần thái và vẻ đẹp riêng biệt.

Timothée Chalamet trong "Little Women" Cảnh phim của Timothée Chalamet trong "Little Women". Video: Movieclips

Anh tạo nên nét duyên dáng cho nhân vật bởi lối diễn chú trọng nội tâm, ngôn ngữ cơ thể chứ không phải phô trương sức mạnh thể chất. Diễn viên sử dụng phương thức "Show, don't tell" - hạn chế dùng lời thoại để thổ lộ suy nghĩ nhân vật mà thay vào đó là hành động, cử chỉ, dáng vẻ, biểu cảm - trong Call Me By Your Name. Armie Hammer - người đóng vai Oliver - nói: "Không nghi ngờ gì nữa, Timmy là người giàu cảm xúc và dễ xúc động nhất mà tôi từng gặp trong đời. Khi bạn nói điều gì đó với Timmy, bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ quá trình suy nghĩ trên gương mặt anh ấy".

Timothée Chalamet trong "Beautiful Boy". Ảnh: Vanity Fair

Trong tác phẩm Beautiful Boy (2018), Timothée Chalamet hóa thân Nic Sheff - chàng trai đương đầu vô vàn khó khăn do lỡ sa vào nghiện ngập. Ngoài việc thể hiện cho giống "con nghiện" nhất, nam diễn viên lột tả tâm lý phức tạp, bao gồm cả sự yếu đuối, bất lực, cảm giác tội lỗi của Nic Sheff.

Trên The Hollywood Reporter, Chalamet cho biết anh cảm thấy có trách nhiệm trong việc đem tới giá trị, giúp những người đang phải đương đầu với ma túy. Đạo diễn Felix van Groeningen nói Timothée là người khiến ông ấn tượng nhất trong các diễn viên thử vai bởi lối diễn xuất có chiều sâu và giàu cảm xúc.

Một khán giả viết trên Youtube: "Timothée không chỉ duyên dáng mà còn có trái tim ấm áp. Đây là mẫu đàn ông lý tưởng của tôi", "Tôi yêu mến Timmy bởi anh ấy không cố gắng tỏ ra lạnh lùng để trông ngầu hơn. Anh ấy thật ngọt ngào và tôi thích điều ấy".

Diễn viên trên trang bìa số tháng 10 của Vogue Anh. Ảnh: Steven Meisel

Mới đây, diễn viên trở thành người đàn ông đầu tiên xuất hiện một mình trên trang bìa Vogue Anh trong lịch sử 106 năm của tạp chí. Tổng biên tập Edward Enninful nói: "Timothée là người đàn ông dành cho mọi người. Anh ấy là một diễn viên trẻ đang ở đỉnh cao của sự nghiệp - người gợi nhớ đến DiCarpio, James Dean của những thập niên trước, nhưng ở mối quan hệ với một thế hệ mới. Timothée Chalamet xóa bỏ các quan niệm cổ hủ về nam tính".

Timothée Hal Chalamet sinh năm 1995 tại quận Mahattan, New York trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Anh mang trong mình hai dòng máu Mỹ - Pháp. Ngay khi còn nhỏ, anh đã xuất hiện trong nhiều quảng cáo và được bố cho tập luyện piano. Khi trúng tuyển vào trung học phổ thông liên quan tới âm nhạc, nghệ thuật và biểu diễn, anh nhận ra diễn xuất là con đường phải theo đuổi.

Từ đó, Chalamet bắt đầu sự nghiệp bằng vai phụ trong Law & Order (1990-2010), Loving Leah (2009), Homeland (2011-2020), Interstellar (2014) nhưng đều chưa để lại dấu ấn trong lòng người xem. Sau khi đạt được thành công với vai Elio trong Call Me By Your Name (2017), cuộc đời Chalamet bước sang trang mới. Các dự án điện ảnh anh tham gia sau đó đều đoạt nhiều giải thưởng và được giới phê bình đánh giá cao như Lady Bird (2017), Little Women (2019), Dune (2021), Don’t Look Up (2021).

Thanh Giang