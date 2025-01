Loạt sự kiện điện ảnh bị hoãn do cháy rừng ở California

MỹCác buổi ra mắt phim bị hủy, lễ công bố đề cử Oscar và Critics Choice Awards dời lại đến cuối tháng 1 do cháy rừng tại miền Nam California.

Các đám cháy rừng bùng lên ở nhiều khu vực tại thành phố Los Angeles hôm 7/1, thiêu rụi hàng loạt ngôi nhà và khiến nhiều người dân hoảng loạn sơ tán. Giới chức chưa ước tính số công trình bị hư hại hoặc phá hủy trong vụ cháy, nhưng cho biết có hơn 13.000 công trình trong diện nguy hiểm.

Theo Variety, ban đầu, việc bỏ phiếu của Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ cho lễ Oscar 2025 dự kiến kết thúc ngày 12/1, nhưng dời đến 14/1. Sự kiện công bố danh sách đề cử sẽ diễn ra vào ngày 19/1 thay vì 17/1 như thông báo trước đó.

Sự kiện công bố đề cử Oscar 2025 hoãn lại hai ngày vì các vụ cháy rừng tại California (Mỹ). Ảnh: AP

Giám đốc điều hành Bill Kramer nói: "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến những thành viên và đồng nghiệp làm việc tại khu vực Los Angeles. Chúng tôi luôn quan tâm đến mọi người".

Hôm 8/1, buổi công bố đề cử Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Mỹ SAG Awards - do Joey King và Cooper Koch dẫn chương trình - được chuyển sang hình thức thông cáo báo chí. Buổi tiệc trưa AFI Awards của Viện phim Mỹ cùng tiệc trà BAFTA cũng bị hoãn. Giải thưởng Critics Choice Awards dự kiến diễn ra vào ngày 12/1 tại Santa Monica lùi đến ngày 26/1.

Hãng phim Amazon MGM Studios và Universal Studios đều lần lượt hủy buổi công chiếu Unstoppable và Wolf Man. Trong khi đó, Paramount và Max hủy họp báo ra mắt phim Better Man và The Pitt.

Sở Cứu hỏa Los Angeles yêu cầu rút tất cả giấy phép quay phim tại các khu vực như Altadena, La Crescenta, La Canada. Trong một thông báo, NBCUniversal cho biết việc sản xuất các chương trình như Hacks, Loot, Ted, Suits: L.A. và Happy's Place ngừng lại. CBS Studios ngừng quay series NCIS, NCIS: Origins, Poppa's House và The Neighborhood và các buổi ghi hình cho After Midnight, do Taylor Tomlinson chủ trì. Hãng Disney dừng sản xuất Doctor Odyssey, Grey's Anatomy và Jimmy Kimmel Live.

Cháy rừng ở Mỹ Trận cháy rừng ở California nhìn từ trên máy bay. Video: ABC

Khu phức hợp của Warner Bros. tại Burbank cũng đóng cửa do gần với các đám cháy, ảnh hưởng đến sản xuất Abbott Elementary, Georgie & Mandy's First Marriage và dự án của Leanne Morgan đang trong giai đoạn đọc kịch bản và tập dượt. Nhiều ngôi sao và gia đình phải sơ tán, như Mandy Moore, James Woods, Mark Hamill, Jamie Lee Curtis.

Cháy rừng thường xảy ra ở miền tây Mỹ, nhưng các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu đang gây tác động hiện tượng này. Khu vực Nam California đã trải qua hai thập niên hạn hán, sau đó là hai năm mưa nhiều, khiến các thảm thực vật phát triển mạnh và khu vực này dễ dàng bùng cháy.

Quế Chi (theo Variety, AP)