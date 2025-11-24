Miền Trung có thể sắp chịu ảnh hưởng của bão

Áp thấp nhiệt đới ngoài Biển Đông khi mạnh lên thành bão có khả năng hướng vào miền Trung, nơi đang chịu thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết chiều nay, áp thấp nhiệt đới trên vùng ven biển phía đông của miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất 61 km/h, cấp 7, giật tăng hai cấp và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 km/h.

Đến 13h ngày mai, áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Philippines, giữ cường độ, hướng đi, tốc độ tăng lên 20-25 km/h và đi vào Biển Đông. Một ngày sau, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão cấp 8, ở khu vực đông bắc đặc khu Trường Sa.

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều mai giữa và nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5 m. Khoảng đêm 26-28/11, giữa và nam Biển Đông (gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm này có khả năng chịu tác động.

Đài Nhật Bản cho rằng khi vào Biển Đông áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão với sức gió khoảng 82 km/h, đến ngày 27/11 sẽ đạt cực đại khoảng 108 km/h. Khi tiến về Nam Trung Bộ, cường độ của bão giảm dần. Đài Hong Kong nhận định khi đến phía bắc của đặc khu Trường Sa, bão đạt 90 km/h, sau đó có dấu hiệu chếch lên phía bắc, tuy nhiên chưa nhận định cụ thể khu vực đổ bộ.

Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới, chiều 24/11. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Do áp thấp nhiệt đới còn ở xa, cơ quan khí tượng Việt Nam chưa đưa ra nhận định ảnh hưởng đến đất liền. Tuy nhiên, trong công điện trưa nay gửi các tỉnh thành ven biển từ Quảng Trị đến An Giang, các bộ ngành, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cho rằng áp thấp nhiệt đới khi mạnh lên thành bão sẽ hướng về miền Trung, nơi đang bị thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các tỉnh Nam Trung Bộ khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống đồng thời sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với đợt thiên tai tiếp theo. Các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo cho thuyền trưởng, chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó; đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Từ đầu năm, Biển Đông đã xuất hiện 14 cơn bão, 5 áp thấp nhiệt đới, biến 2025 trở thành năm nhiều bão thứ hai trong 30 năm, chỉ sau 2017 với 20 cơn. Trong đó các cơn bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo, Fengshen, Kalmaegi ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung.

Không chỉ do bão, các tổ hợp thời tiết bất lợi như không khí lạnh, nhiễu động trong đới gió đông đã gây mưa lũ nghiêm trọng cho Trung và Nam Trung Bộ. Từ ngày 15 đến 21/11, Nam Trung Bộ mưa đặc biệt lớn, lũ lên cao nhất trong hơn 50 năm qua làm 91 người chết, 11 người mất tích, thiệt hại kinh tế hơn 13.000 tỷ đồng.

Cơ quan khí tượng dự báo một tháng tới, Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Gia Chính