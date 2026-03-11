Microsoft gửi đơn lên tòa án, ủng hộ Anthropic

Microsoft kêu gọi tòa án ra lệnh ngăn Bộ Quốc phòng Mỹ xếp Anthropic, nhà phát triển AI Claude, vào danh sách "gây rủi ro chuỗi cung ứng".

Trong hồ sơ gửi tòa án quận ở San Francisco ngày 10/3, Microsoft cho rằng việc đưa ra lệnh cấm tạm thời đối với Bộ Quốc phòng Mỹ "giúp quá trình chuyển đổi có trật tự hơn", đồng thời "tránh làm gián đoạn việc quân đội Mỹ đang sử dụng trí tuệ nhân tạo tiên tiến".

Microsoft cảnh báo, nếu diễn ra như hiện tại, hãng cùng các công ty công nghệ khác đang có hợp đồng với Lầu Năm Góc sẽ phải "hành động lập tức" trong việc thay đổi cấu hình sản phẩm và chi tiết hợp đồng. "Điều này có thể gây cản trở binh sĩ Mỹ vào những lúc quan trọng nhất", nội dung hồ sơ nêu.

Hãng phần mềm cho rằng Anthropic và Bộ Quốc phòng có thể tiếp tục đàm phán để tránh tác động kinh doanh diện rộng. "Chúng tôi tin những người liên quan đều cùng mục tiêu, chúng ta cần thời gian và quy trình để tìm tiếng nói chung", một phát ngôn viên Microsoft cho biết. "Bộ Quốc phòng Mỹ cần tiếp cận công nghệ tốt nhất của đất nước. Mọi người đều muốn đảm bảo AI không được dùng cho việc giám sát nội địa quy mô lớn hoặc phát động chiến tranh mà không có sự kiểm soát của con người".

Bộ Quốc phòng Mỹ chưa đưa ra bình luận.

Logo Anthropic hiển thị trên smartphone, phía sau là logo Microsoft. Ảnh: Bảo Lâm

Giữa tuần trước, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo Anthropic và những sản phẩm liên quan của công ty chính thức bị xếp vào diện "rủi ro chuỗi cung ứng". Quyết định được đưa ra sau nhiều tuần xung đột giữa đôi bên, khi CEO Dario Amodei từ chối cho phép quân đội sử dụng AI của họ để giám sát hàng loạt người Mỹ hoặc vận hành vũ khí tự động.

Anthropic hiện đệ đơn kiện Lầu Năm Góc lên tòa án quận phía bắc California và tòa phúc thẩm liên bang khu vực Washington DC, cho rằng việc bị dán nhãn rủi ro là bất hợp pháp, vi phạm quyền tự do ngôn luận và quyền được xét xử công bằng dựa theo Tu chính án thứ nhất.

Trước khi Microsoft nộp đơn, nhiều công ty cũng bày tỏ sự ủng hộ Anthropic. Ngày 9/3, một nhóm gồm 37 nhà nghiên cứu và kỹ sư từ OpenAI và Google, trong đó có nhà khoa học trưởng Jeff Dean của Google, đã gửi bản kiến nghị nói rằng động thái của Lầu Năm Góc có thể khiến giới chuyên gia ngần ngại tranh luận công khai về rủi ro và lợi ích của AI. "Bằng cách bịt miệng một phòng thí nghiệm, chính phủ đã làm giảm tiềm năng và các giải pháp đổi mới trong ngành công nghiệp AI", nhóm cho biết.

Microsoft từng công bố khoản đầu tư 5 tỷ USD vào Anthropic cuối năm ngoái. Ngày 10/3, công ty cho biết đã tích hợp AI của startup này vào dịch vụ Copilot.

Bảo Lâm (theo CNBC, TechCrunch)