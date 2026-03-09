Ứng dụng AI Claude thu hút một triệu lượt tải mỗi ngày

Anthropic cho biết ứng dụng Claude của họ cán mốc một triệu lượt tải mỗi ngày, vượt ChatGPT để dẫn đầu trên kho ứng dụng tại Mỹ.

Theo báo cáo từ Anthropic, startup AI này đang ghi nhận hơn một triệu người dùng đăng ký mới mỗi ngày trên phạm vi toàn cầu, cho thấy người dùng đang tìm kiếm những mô hình AI thay thế phù hợp hơn cho các nhu cầu cá nhân đa dạng.

Trên cả Google Play Store và App Store tại Mỹ và một số khu vực khác, Claude hiện cũng vươn lên vị trí dẫn đầu trong danh mục ứng dụng miễn phí. Dữ liệu từ công cụ thống kê AppFigures ghi nhận ứng dụng của Anthropic chính thức vượt qua ChatGPT về thứ hạng tải vào cuối tuần qua.

Sự bứt phá của Claude diễn ra trong bối cảnh OpenAI đối mặt với làn sóng tẩy chay của người dùng Mỹ. Nguyên nhân là OpenAI công bố hợp tác với Bộ Quốc phòng Mỹ để triển khai AI cho ứng dụng quân sự, chỉ vài giờ sau khi Anthropic từ chối các điều khoản trong hợp đồng, liên quan đến cam kết về an toàn và bảo mật nghiêm ngặt.

Logo ứng dụng AI ChatGPT và Claude trên điện thoại, tháng 3/2025. Ảnh: Lưu Quý

Trước những lo ngại, OpenAI khẳng định các biện pháp an toàn của họ vẫn đảm bảo yêu cầu. Công ty nhấn mạnh ChatGPT và các mô hình nội bộ sẽ không được dùng để triển khai vũ khí tự động hoặc giám sát quy mô lớn. "Chúng tôi nỗ lực đảm bảo việc triển khai ứng dụng quân sự đi kèm với những hàng rào kỹ thuật, nhằm chắc chắn không có lằn ranh đỏ nào bị vượt qua", đại diện công ty nói.

Trong khi đó, Anthropic cuối tuần qua bị Bộ Quốc phòng Mỹ xếp vào nhóm rủi ro chuỗi cung ứng. Công ty cho biết sẽ kháng cáo tại tòa án, đồng thời khẳng định họ không có vai trò trong các quyết định vận hành liên quan đến vũ khí tự động hay giám sát.

Hệ quả từ những tranh cãi về đạo đức AI được cho là đang thúc đẩy người dùng chuyển sang sử dụng Claude. Tuy nhiên, xét về tổng thể, OpenAI vẫn sở hữu cộng đồng người dùng khổng lồ. Tính đến cuối tháng 2, công ty cho biết có 900 triệu người dùng hoạt động hàng tuần, trong đó có hơn 50 triệu thuê bao trả phí.

Trong khi đó, Anthropic chưa đưa ra số liệu cụ thể, Nhưng với tốc độ hơn một triệu lượt đăng ký mỗi ngày như hiện nay, Claude đang tạo áp lực cạnh tranh lớn và không loại trừ khả năng có thể thay đổi cục diện ngành công nghiệp AI trong tương lai gần.

Huy Đức (Theo 9to5Google, TechCrunch)