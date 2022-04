MG5 - sedan cỡ C thêm gia vị cho khách Việt

Mẫu sedan nhà MG thiết kế thể thao, nội thất rộng rãi, trang bị tiện nghi cùng nhiều tính năng an toàn, giá gần rẻ nhất phân khúc.

Giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào đầu tháng 3, MG5 định vị ở phân khúc sedan cỡ C, nơi có những đối thủ đáng gờm như Kia K3, Honda Civic, Mazda3, Hyundai Elantra, Toyota Altis. MG5 khúc nhập khẩu Thái Lan, cùng với Honda Civic và Toyota Altis.

MG5 thiết kế trẻ, góc cạnh với nhiều đường cắt gọt tạo kiểu dễ nhận diện xe. Lưới tản nhiệt lớn, hầm hố với chi tiết liên kết với hốc gió bên. Cụm đèn pha LED tích hợp đèn LED ban ngày. Nóc xe dốc ngược về sau tạo kiểu dáng coupe. Cụm đèn hậu LED. Điểm nhấn nằm ở bộ vành 17 inch, mô phỏng kiểu dáng lưỡi rìu tomahawk.

MG MG5 - mẫu sedan định vị ở phân khúc sedan cỡ C. Ảnh: Lương Dũng

MG5 dài 4.675 mm, rộng 1.842 mm, cao 1.480 mm và chiều dài cơ sở 2.680 mm. So với đối thủ Kia K3 (4.640x1.800x1.450 mm) bán chạy nhất Việt Nam, MG5 dài hơn 35 mm, rộng hơn 42 mm, cao hơn 30 mm và chiều dài cơ sở ngắn hơn 20 mm. Khoảng sáng gầm MG5 là 138 mm, trong khi đối thủ K3 cao hơn ở mức 150 mm.

Tương tự như ngoại thất, nội thất thiết kế thể thao, bảng điều khiển hướng đến người lái, không gian rộng rãi. Vô-lăng kiểu đáy phẳng thể thao, tích hợp nhiều phím điều khiển. Ghế trước thể thao với cấu trúc không trọng lượng ôm lấy người lái, cho tư thế ngồi thoải mái. Ghế lái chỉnh điện 6 hướng, trong khi ghế phụ chỉnh tay.

Sau vô-lăng bảng đồng hồ là màn hình 7 inch Virtual Cockpit, hiển thị đầy đủ thông tin xe và các hệ thống hỗ trợ điện tử. Cụm điều khiển trung tâm hướng đến người lái, điểm nhấn với màn hình cảm ứng 10 inch độ phân giải cao cho hệ thống thông tin giải trí. Màn hình hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Điều hòa tự động hỗ trợ lọc bụi mịn, theo công bố của MG.

Ra khỏi TP HCM đông đúc, băng băng trên đường cao tốc Trung Lương, MG5 cho người ngồi trong xe cảm nhận khả năng cách âm tốt so với phân khúc. Hệ thống treo êm ái, nuốt trọn những đường gờ hay những đoạn đường xấu. MG5 trang bị hệ thống treo trước dạng MacPherson, treo sau kiểu thanh xoắn. MG5 đi ngược với xu hướng, xe thể thao thì giảm xóc thường cứng hơn, nhưng giảm xóc của mẫu sedan cỡ C nhà MG khá mềm.

Cả 8 chiếc MG5 chở gần đầy, đa số 4 người mỗi xe. Thời tiết lúc này từ 32-34 độ C, khá oi bức khiến điều hòa làm việc hết công suất, giảm lạnh hết mức, mức ở vạch thứ 3 mới làm đủ mát cho cả xe. Có cửa gió hàng ghế sau nhưng xe có cửa sổ trời nên người ngồi hàng ghế sau có cảm giác chưa đủ mát.

Trong phân khúc sedan cỡ C, MG5 là mẫu xe lắp động cơ dung tích nhỏ nhất bằng với Mazda3, cỗ máy 1,5 lít 4 xi-lanh thẳng hàng, chu trình Atkinson để tiết kiệm nhiên liệu, công suất 112 mã lực, mô-men xoắn cực đại 150 Nm. So vói Mazda3 bản 1.5 Deluxe, công suất của MG5 mạnh hơn 2 mã lực, mô-men xoắn cực đại cũng nhỉnh hơn 4 Nm. Đối thủ đáng gờm nhất là Kia K3 lắp động cơ từ 1.6 đến 2.0 với 5 phiên bản, cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho khách Việt.

Động cơ MG5 chưa đủ mạnh với dáng vẻ thể thao của một chiếc sedan phong cách coupe. Có thể ví chiếc MG5 kiểu "mặt hổ nhưng mang trái tim thỏ".

Không chỉ trên cao tốc mà đường đô thị, hộp số vô cấp CVT giả lập 8 cấp của MG5 phát huy ưu thế, chuyển số mượt mà. Tuy nhiên với người lái theo kiểu "tấn công" khi vượt xe khác sẽ cảm thấy chưa hài lòng nếu không chuyển sang số S thể thao. Thương hiệu xe hơi Anh quốc trang bị cho MG5 ba chế độ lái, gồm Urban, Normal và Dynamic. Ba chế độ lái không tạo nhiều khác biệt. Điểm tạo bất ngờ nằm ở hệ thống trợ lực lái điện EPS giúp đánh lái linh hoạt trên đường cát sỏi hay đường cao tốc.

Nội thất MG5 thiết kế thể thao, tập trung hướng vào người lái. Ảnh: Ngô Minh

Ngoại hình bắt mắt, không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi đủ dùng, MG5 còn lắp nhiều tính năng an toàn chủ động và an toàn bị động. Các tính năng an toàn như camera 360 độ hiển thị kiểu 3D, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD. Hệ thống cân bằng điện tử ESP, kiểm soát độ bám đường TCS, kiểm soát vào cua CBC, vi sai điện tử XDS, cảnh báo áp suất lốp TPMS. Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và cảnh báo va chạm phía sau. Xe có 6 túi khí, móc ghế trẻ em ISOFIX, cảnh báo thắt dây an toàn.

MG5 bán ra tại Việt Nam với một phiên bản Lux giá 579 triệu đồng, giá gần rẻ nhất phân khúc, nhỉnh hơn 20 triệu so với Kia K3 1.6 Deluze. Tuy nhiên, MG5 nhập khẩu từ Thái Lan cùng với Honda Civic và Toyota Altis nên không được hưởng chính sách giảm 50% phí trước với ôtô lắp ráp trong nước.

Hành trình từ TP HCM đi Hồ Tràm không phải cung đường ngắn, những chiếc MG5 nối đuôi nhau rời thành phố đông đúc. Trong hai ngày trải nghiệm, MG5 bộc lộ những ưu, nhược điểm. Điểm ưu của MG5 nằm ở dáng vẻ thể thao, cách âm tốt, hệ thống treo mềm mại, vô-lăng nhẹ nhờ trợ lực điện, giá rẻ và nhập khẩu Thái Lan. Trong khi nhược điểm của xe nằm ở động cơ yếu khi vượt, điều hòa chưa đủ mạnh, chân ga và chân phanh phản ứng chậm.

MG5 phù hợp với khách hàng trẻ, khách hàng lần đầu sở hữu xe và thường xuyên sử dụng trong đô thị. MG5 như một thứ gia vị mới cho phân khúc sedan cỡ C ở Việt Nam. Để cạnh tranh, thương hiệu xe hơi Anh quốc đánh tập trung vào giá và nhu cầu khách hàng thích xe nhập.

MG là thương hiệu của Anh, hiện thuộc sở hữu của Công ty Công nghiệp ôtô Thượng Hải (SAIC), một trong 4 nhà sản xuất ôtô quốc doanh lớn nhất Trung Quốc. Các sản phẩm MG ở Việt Nam trước đây nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng hiện cả ba cái tên là ZS, HS và MG5 mới ra mắt đều nhập khẩu từ Thái Lan. Thiết kế và hàm lượng công nghệ là những lợi thế của MG5, tuy vậy thương hiệu mới vẫn cần thời gian để kiểm chứng.

Lương Dũng