Meta thu thập thao tác chuột và bàn phím của nhân viên

Meta được cho là đang cài phần mềm theo dõi máy tính nhân viên để ghi lại chuyển động chuột và thao tác gõ phím nhằm thu thập dữ liệu huấn luyện AI.

Theo Reuters, Meta cài đặt công cụ có tên Sáng kiến năng lực mô hình (Model Capability Initiative - MCI) trên máy tính nhân viên, cho phép ghi lại thao tác với chuột và bàn phím. Đây là một phần của trong chiến dịch lớn hơn của công ty Mark Zuckerberg nhằm xây dựng các tác nhân AI có thể thực hiện công việc tự động, theo một email gửi nhân viên ngày 21/4.

MCI hoạt động trên các ứng dụng và website liên quan đến công việc. Bên cạnh thu thập dữ liệu chuột và bàn phím, nó cũng sẽ chụp ảnh màn hình định kỳ nội dung trên màn hình của nhân viên. Mục đích là để cải thiện khả năng mô phỏng cách con người tương tác với máy tính, chẳng hạn chọn từ menu thả xuống hay sử dụng phím tắt.

Trong một email khác gửi nhân viên gửi ngày 20/4, Andrew Bosworth, Giám đốc công nghệ Meta, thông báo công ty sẽ tăng cường thu thập dữ liệu nội bộ như một phần trong nỗ lực "AI cho công việc", có tên Agent Transformation Accelerator (ATA).

Trả lời TechCrunch, người phát ngôn của Meta Andy Stone xác nhận thông tin thu thập từ MCI sẽ "nằm trong số những dữ liệu đầu vào". MCI sẽ không được sử dụng để đánh giá hiệu suất hoặc bất kỳ mục đích nào khác ngoài huấn luyện mô hình AI. Công cụ cũng có biện pháp bảo vệ, giúp ngăn chặn thu thập "nội dung nhạy cảm", nhưng không nêu rõ loại dữ liệu nào bị loại trừ khỏi quá trình thu thập.

Logo Meta hiển thị trên một chiếc smartphone. Ảnh: PYMNTS

Theo giáo sư Ifeoma Ajunwa thuộc chuyên ngành luật tại Đại học Yale, các công cụ theo dõi hoạt động máy tính và chụp ảnh màn hình đã được doanh nghiệp sử dụng trong nhiều năm nhằm phát hiện hành vi sai phạm và hoạt động ngoài công việc. Tuy nhiên, việc triển khai công nghệ ghi lại thao tác bàn phím và chuột đang đẩy mức độ thu thập dữ liệu "tiến xa hơn", khi nhân viên phải chịu sự giám sát theo thời gian thực. Mô hình này trước đây chủ yếu áp dụng với lực lượng lao động tự do hoặc tài xế giao hàng, nhưng nay dần trở thành một phần trong môi trường văn phòng.

Tuy nhiên, nhiều quốc gia châu Âu có cách tiếp cận chặt chẽ hơn. Tại Italy, giám sát điện tử để đo lường năng suất được xem là bất hợp pháp, trong khi tại Đức chỉ cho phép triển khai phần mềm ghi lại thao tác bàn phím trong những trường hợp ngoại lệ, như nghi ngờ liên quan đến hành vi phạm pháp nghiêm trọng. Ở cấp độ khu vực, biện pháp giám sát sâu có thể bị coi là vi phạm Quy định Bảo vệ dữ liệu chung GDPR của Liên minh châu Âu.

Xu hướng tự động hóa nhiệm vụ từng do con người đảm nhiệm đang lan rộng trong các tập đoàn lớn tại Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ. Sự phát triển của các hệ thống tác nhân AI có khả năng xử lý tác vụ phức tạp như viết phần mềm hay tổ chức dữ liệu quy mô lớn với mức giám sát tối thiểu đang làm thay đổi cấu trúc vận hành doanh nghiệp.

Tuy nhiên, điều này kéo theo biến động trên thị trường, khi cổ phiếu các công ty phần mềm truyền thống chịu áp lực, đồng thời nhiều lãnh đạo doanh nghiệp bắt đầu tính toán các kế hoạch cắt giảm nhân sự quy mô lớn để tái cấu trúc. Thực tế, Meta dự định cắt giảm 10% lực lượng lao động toàn cầu từ tháng 5, Amazon cho thôi việc khoảng 30.000 nhân viên văn phòng, còn Block giảm gần một nửa nhân sự.

Meta hiện thúc đẩy nhân viên sử dụng tác nhân AI trong lập trình. Công ty cũng thành lập nhóm Trí tuệ nhân tạo ứng dụng (AAI) nhằm phát triển hệ thống AI có thể đảm nhiệm phần lớn quy trình xây dựng, kiểm thử và triển khai sản phẩm, đồng thời bắt đầu điều chuyển các kỹ sư sang bộ phận này.

Bảo Lâm (theo Reuters, TechCrunch)