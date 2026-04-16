Người dùng Messenger gặp khó khi đồng bộ lịch sử chat

Đêm 16/4, nhiều người dùng Messenger gặp khó khi được yêu cầu nhập mã PIN để đồng bộ lịch sử chat, nhưng không thể thực hiện thành công.

Đang nhắn tin trên Facebook, cuộc trò chuyện của anh Nguyễn Tuấn Minh (Bạch Mai, Hà Nội) bất ngờ bị gián đoạn khi Messenger yêu cầu nhập mã PIN. "Tôi gõ đúng nhưng ứng dụng cứ quay vòng, không thể vào đoạn chat cũ", anh nói, cho biết đã thử lại nhiều lần nhưng không thành công.

Từ nhiều người phản ánh gặp tình trạng tương tự. "Sự cố với Messenger khiến tôi phải chuyển qua Zalo để trao đổi với bạn", Nguyễn Khánh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết.

Dữ liệu từ nền tảng chuyên theo dõi và phát hiện sự cố Downdetector cho thấy lượng báo lỗi liên quan đến Messenger tăng mạnh từ 22h ngày 15/4 đến rạng sáng 16/4. Vấn đề xảy ra ở diện rộng, không chỉ ở Việt Nma mà còn ở một số nước khác

Messenger gặp lỗi khôi phục lịch sử chat, rạng sáng 16/4. Ảnh: Trọng Đạt

Lỗi đồng bộ lịch sử chat xảy ra chủ yếu với người dùng máy tính. Khi mở Messenger, hệ thống hiển thị thông báo nhập mã PIN để khôi phục tin nhắn còn thiếu. Tuy nhiên, sau đó ứng dụng dừng ở trạng thái "đang xác minh". Một số chia sẻ cách khắc phục tạm thời là xóa cookie và dữ liệu trình duyệt, sau đó đăng nhập lại Facebook.

Mã PIN là một phần của tính năng bảo mật trên Messenger, được Meta triển khai từ cuối 2023, đi kèm cơ chế mã hóa đầu cuối. Khi người dùng bật đồng bộ lịch sử trò chuyện giữa các thiết bị, dữ liệu tin nhắn được mã hóa và lưu trữ, chỉ có thể khôi phục bằng mã PIN hoặc các phương thức xác thực đã thiết lập.

Sau khoảng ba tiếng, Messenger đã trở lại hoạt động bình thường nhưng chưa ổn định. Meta chưa đưa ra thông tin chính thức về nguyên nhân sự cố.

Trọng Đạt