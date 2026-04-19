Meta sắp sa thải hàng nghìn người

Meta được cho là sẽ bắt đầu đợt sa thải quy mô lớn đầu tiên vào ngày 20/5, mở đầu cho kế hoạch cắt giảm nhân sự kéo dài trong năm 2026 để tái cơ cấu cho AI.

Theo nguồn tin của Reuters, đợt cắt giảm lớn đầu tiên trong năm 2026 của Meta sẽ chiếm khoảng 10% lực lượng lao động toàn cầu của công ty, tương đương 8.000 nhân viên. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu khi sẽ còn đợt sa thải tiếp theo dự kiến vào nửa cuối năm.

Khác với giai đoạn "năm hiệu quả" 2022-2023 khi Meta sa thải 21.000 người do khủng hoảng tài chính, đợt cắt giảm lần này diễn ra khi công ty đang có lợi nhuận ổn định. Mark Zuckerberg, CEO Meta, đang đẩy mạnh chiến lược tái cấu trúc công ty và rót hàng trăm tỷ USD vào trí tuệ nhân tạo với mục tiêu xây dựng một bộ máy ít lớp quản lý hơn và vận hành hiệu quả nhờ sự hỗ trợ của công cụ AI. Các nguồn tin cho biết quy mô các đợt sa thải tiếp theo có thể được điều chỉnh tùy thuộc tốc độ phát triển và khả năng thay thế công việc của các AI Agent.

Logo Meta AI hiển thị trên một chiếc smartphone. Ảnh: Bảo Lâm

Meta không phải là công ty lớn duy nhất chọn AI làm lý do để tinh giản bộ máy. Trước đó, Amazon cũng cắt giảm 30.000 nhân sự văn phòng, tương đương khoảng 10% tổng số nhân viên, trong khi công ty công nghệ tài chính Block thậm chí đã sa thải gần một nửa nhân viên vào tháng 2.

Theo dữ liệu từ nền tảng việc làm Layoffs.fyi, tính từ đầu 2026 đến nay, ngành công nghệ toàn cầu có hơn 73.000 người mất việc. Con số này cho thấy một xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ, các tập đoàn sẵn sàng hy sinh nhân lực truyền thống để dồn ngân sách cho cuộc đua hạ tầng và phần mềm AI.

Để hiện thực hóa tầm nhìn mới, Meta gần đây tổ chức lại các nhóm thuộc bộ phận Reality Labs và chuyển đổi hàng loạt kỹ sư sang bộ phận mới mang tên Applied AI. Đơn vị này có nhiệm vụ đẩy nhanh việc phát triển tác nhân AI có khả năng tự viết mã và thực hiện các nhiệm vụ phức tạp một cách tự động.

Dù cổ phiếu vẫn duy trì đà tăng trưởng nhẹ so với đầu năm, Meta đang đứng trước áp lực phải chứng minh được những khoản đầu tư khổng lồ vào AI sẽ đem lại hiệu quả kinh doanh thực tế, thay vì chỉ là những lời hứa hẹn về mặt công nghệ.

Huy Đức (theo Reuters)