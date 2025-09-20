Kính thông minh AI của Meta trục trặc trên sân khấu

Kính Meta Ray-Ban Display không đưa ra phản hồi chính xác trong một số thử nghiệm, khiến nhiều người hoài nghi công nghệ vẫn chưa sẵn sàng.

Tại hội nghị thường niên dành cho nhà phát triển Meta Connect 2025, diễn ra ngày 17-18/9 ở Mỹ, Mark Zuckerberg, CEO Meta, công bố những mẫu kính thực tế tăng cường (AR) mới, trong đó có Meta Ray-Ban Display. Mẫu kính giá 799 USD này được giới thiệu là "kính AI đầu tiên có độ phân giải cao", tích hợp màn hình nhỏ trong mắt kính bên phải.

Kính thông minh Meta Ray-Ban Display với màn hình tích hợp. Ảnh: Meta

Theo Zuckerberg, người đeo kính có thể trò chuyện với chatbot để nhận được giải thích về thứ đang quan sát, hoặc hướng dẫn thực hiện một nhiệm vụ cụ thể, ví dụ cách nấu một món ăn. Để chứng minh, Zuckerberg đề xuất Jack Mancuso, nhà sáng tạo nội dung ẩm thực, làm nước sốt bít tết với sự trợ giúp của tính năng "Live AI" trên kính.

Tuy nhiên, thử thách nhanh chóng kết thúc khi AI không thể cung cấp hướng dẫn chính xác cho Mancuso, bối rối trước câu hỏi đơn giản và đưa ra câu trả lời không phù hợp. Mancuso và Zuckerberg cho rằng nguyên nhân là wifi kém.

Kính thông minh AI của Meta trục trặc ngay lễ ra mắt Kính AI của Meta đưa ra phản hồi không phù hợp. Video: Meta

Một nỗ lực khác nhằm thực hiện cuộc gọi video bằng Meta Ray-Ban Display cũng thất bại. Lần này, Zuckerberg trực tiếp thử nghiệm, giới thiệu vòng đeo tay Meta Neural Band mới và gọi đây là "bước nhảy vọt về khoa học". Vòng tay kết nối với kính là sáng kiến của Meta nhằm thay thế bàn phím và chuột. Thiết bị giúp người đeo điều khiển kính thông qua những chuyển động nhỏ ở tay.

Sự cố xảy ra khi Zuckerberg cố gắng trả lời một cuộc gọi đến kính thông minh. Ông nhờ Andrew "Boz" Bosworth, Giám đốc công nghệ Meta, gọi cho mình trên WhatsApp. Cuộc gọi hiển thị trên kính, nhưng Zuckerberg không thể trả lời thành công bằng cử chỉ ngón tay, dù thử nhiều lần. Zuckerberg tỏ ra lúng túng, kết thúc nhiệm vụ và chuyển sang màn trình diễn tiếp theo. Lần này, ông gõ nhanh ngón tay để mở bài hát trên Spotify và thành công.

Meta đang chi hàng chục tỷ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng AI và tuyển dụng đội ngũ chuyên gia hàng đầu. CEO của gã khổng lồ công nghệ cũng nhiều lần khẳng định kính AI sẽ là thiết bị quan trọng trong tương lai.

"Tôi vẫn nghĩ về cơ bản, kính sẽ là hình thức lý tưởng cho AI, vì thiết bị này sẽ nhìn những gì bạn thấy suốt cả ngày, nghe những gì bạn nghe và trò chuyện với bạn", Zuckerberg nói trong báo cáo tài chính ngày 30/7. "Trong tương lai, nếu không có kính thông minh tích hợp AI, hoặc một số cách tương tác tương tự, bạn có thể sẽ gặp bất lợi đáng kể về mặt nhận thức so với những người khác".

Dù vậy, Futurism nhận định, những thử nghiệm thất bại tại Connect 2025 cho thấy công nghệ kính thông minh của Meta có thể chưa thực sự sẵn sàng.

Thu Thảo (Theo Futurism, PCMag)