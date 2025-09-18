Meta ra mắt Ray-Ban Display, kính mắt thông minh đầu tiên của công ty tích hợp màn hình.

Meta Ray-Ban Display được CEO Mark Zuckerberg công bố tại hội nghị thường niên dành cho nhà phát triển Meta Connect 2025, diễn ra ngày 17-18/9 ở Mỹ. Mắt kính bên phải có màn hình hiển thị ứng dụng, cảnh báo và chỉ đường. Thiết bị được điều khiển bằng Meta Neural Band, vòng đeo tay với khả năng nhận biết những cử chỉ nhỏ.

Sản phẩm mới được giới thiệu là cầu nối giữa kính thông minh Ray-Ban Meta chỉ hỗ trợ âm thanh và kính thực tế tăng cường Orion thử nghiệm mà Meta ra mắt tại sự kiện Connect 2024. Theo CNBC, Orion có thể chồng hình ảnh 3D lên trường nhìn thực tế của người dùng với sự trợ giúp của một thiết bị điện toán nhỏ gọn, nhưng chi phí sản xuất cao và hiện chưa bán cho người tiêu dùng.

Mark Zuckerberg giới thiệu Ray-Ban Display và vòng tay mới tại hội nghị Meta Connect 2025 ở Menlo Park, California. Ảnh: Meta

Ray-Ban Display được bán từ ngày 30/9 với giá 799 USD. Theo TechCrunch, đây là nỗ lực mới nhất của Meta nhằm cung cấp kính thông minh có thể xử lý nhiều tác vụ mà người dùng vốn thực hiện trên smartphone. Trong nhiều năm, công ty phải tiếp cận người dùng thông qua thiết bị của đối thủ Google và Apple. Meta đã đầu tư hàng tỷ USD vào những thiết bị thực tế ảo, nhưng hiện tại, kính thông minh AI có vẻ là sản phẩm hứa hẹn nhất để công ty kết nối người dùng.

Với Ray-Ban Display, Meta đặt mục tiêu tiếp nối thành công của Ray-Ban Meta, mẫu kính tiền nhiệm đã được tiêu thụ hàng triệu chiếc thông qua đối tác sản xuất kính mắt EssilorLuxottica. Giống thiết bị tiền nhiệm, mẫu kính mới trang bị trợ lý AI, camera, loa, microphone, cho phép người dùng kết nối đám mây để truy cập Internet và các ứng dụng mạng xã hội.

Meta cho biết, màn hình của Ray-Ban Display giúp người dùng làm được nhiều việc hơn như xem ứng dụng Instagram, WhatsApp, Facebook, xem chỉ đường và bản dịch trực tiếp.

Meta ra kính thông minh AI tích hợp màn hình Video giới thiệu kính của Meta.

Trong khi đó, vòng đeo tay thông minh Meta Neural Band đi kèm với kính trông tương tự vòng Fitbit nhưng không có màn hình. Zuckerberg cho biết, chiếc vòng chống nước và có thời lượng pin 18 tiếng. Thiết bị sử dụng điện cơ đồ (EMG) để thu thập tín hiệu truyền giữa não và tay khi người dùng thực hiện các cử chỉ.

TechCrunch nhận định Meta Ray-Ban vẫn kém hơn so với kính Orion mà Meta giới thiệu năm ngoái. Tuy nhiên, gã khổng lồ mạng xã hội hy vọng chiến thắng cuộc đua kính thông minh khi tung sản phẩm thực ra thị trường đầu tiên. Dù vậy, Google và Apple được cho là cũng sẽ sớm ra mắt kính thông minh trong vài năm tới, được tích hợp hệ điều hành của hai hãng, mang lại lợi thế đáng kể so với Meta.

Thu Thảo (Theo TechCrunch, CNBC)