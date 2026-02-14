Meta định đưa nhận diện khuôn mặt vào kính thông minh

Meta xem xét bổ sung công nghệ nhận diện khuôn mặt cho kính thông minh, giúp người đeo xác định danh tính người đối diện.

Theo New York Times, tính năng có tên nội bộ Name Tag, cho phép người đeo kính xác định người trước mặt và tra cứu một số thông tin cơ bản thông qua trợ lý AI của Meta. Kế hoạch có thể được triển khai sớm trong năm nay, song vẫn đang trong giai đoạn thảo luận.

Name Tag không được thiết kế để nhận diện tất cả những người mà người dùng nhìn thấy. Thay vào đó, Meta ưu tiên xác định những người mà người đeo kính có kết nối trên các nền tảng của hãng, như Facebook hoặc Instagram. Công ty cũng cân nhắc khả năng nhận diện người có tài khoản công khai trên các dịch vụ của Meta, ngay cả khi người dùng chưa quen biết.

Ông chủ Meta Mark Zuckerberg đeo mẫu kính do hãng hợp tác phát triển. Ảnh: Meta

Một tài liệu nội bộ từ tháng 5/2025 cho thấy Meta đánh giá đây là tính năng tiềm ẩn "rủi ro về an toàn và quyền riêng tư", do đó công ty cân nhắc kỹ thời gian và cách thức ra mắt. Trong tài liệu, Meta nhận định bối cảnh chính trị biến động tại Mỹ là "giai đoạn thuận lợi" để ra mắt tính năng.

Meta từng dự định tích hợp nhận diện khuôn mặt vào phiên bản đầu tiên của kính Ray-Ban Meta, nhưng hủy bỏ kế hoạch vì khó khăn kỹ thuật và lo ngại vấn đề đạo đức AI. Ý tưởng này được khôi phục trong bối cảnh kính thông minh đạt kết quả kinh doanh tích cực, với hơn 7 triệu chiếc được bán ra trong năm 2025, theo số liệu công bố trước đó của hãng.

Trước đây, Meta nhiều lần vấp phải phản ứng từ cộng đồng liên quan đến công nghệ nhận diện khuôn mặt. Năm 2017, Facebook triển khai công nghệ này để tự động gợi ý gắn thẻ người trong ảnh. Đến 2021, công ty tuyên bố dừng sử dụng, cho rằng cần tìm "sự cân bằng phù hợp" giữa lợi ích công nghệ và quyền riêng tư.

Các báo cáo gần đây cho thấy Meta đang mở rộng khả năng "cảm biến" của kính thông minh, bao gồm nghiên cứu chế độ luôn bật camera để quan sát môi trường xung quanh, theo dõi hoạt động và hỗ trợ AI nhận diện ngữ cảnh.

Giới chuyên gia đánh giá công nghệ nhận diện khuôn mặt trên kính mang lại lợi ích cho người khiếm thị hoặc thị lực kém, giúp họ nhận biết người đối diện. Tuy nhiên, việc kết nối công nghệ này với mạng xã hội và cơ sở dữ liệu lớn cũng làm gia tăng nguy cơ lạm dụng và xâm phạm đời tư cá nhân.

Phản hồi với The Verge, người phát ngôn Meta, bà Erin Logan cho biết công ty đang "xem xét thận trọng" các lựa chọn và "chỉ triển khai khi đã cân nhắc đầy đủ các yếu tố" dù đây là tính năng được nhiều người dùng quan tâm.

Trọng Đạt