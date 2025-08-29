Messi vừa đá vừa lo trong ngày tái xuất Inter Miami

MỹLionel Messi thừa nhận rén chân khi trở lại sau chấn thương, nhưng vẫn lập cú đúp giúp Inter Miami thắng ngược Orlando City 3-1 ở bán kết Leagues Cup.

"Tôi muốn thi đấu trận này. Có mặt ở đây rất quan trọng, bởi Orlando City là đối thủ khó nhằn, đã đánh bại chúng tôi hai trận gần nhất", Messi nói sau trận trên sân Chase.

Messi vắng mặt hai trận gần nhất, trong đó có trận thắng Tigres UANL 2-1 ở tứ kết Leagues Cup. Tính xa hơn, ngôi sao người Argentina chỉ đá 45 phút trong 5 trận gần nhất, khi anh vào sân thay người và sút xa nâng tỷ số, rồi kiến tạo bàn ấn định, giúp Inter Miami hạ LA Galaxy 3-1 ở vòng 27 giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

Lionel Messi mừng bàn gỡ hòa trong trận Inter Miami thắng Orlando City 3-1 ở bán kết Leagues Cup 2025 trên sân Lockhart, Fort Lauderdale, Florida, Mỹ ngày 27/8. Ảnh: Reuters

Chưa đạt thể trạng tốt nhất, Messi vẫn tỏa sáng với cú đúp giúp Inter Miami thắng Orlando City 3-1 ở bán kết Leagues Cup. Inter Miami sẽ gặp Seattle Sounders, đội thắng LA Galaxy 2-0 ở bán kết còn lại, ở chung kết trên sân Lumen, Washington lúc 7h ngày 1/9 giờ Hà Nội.

"Tôi cảm thấy hơi khó chịu, không cảm thấy thoải mái trước LA Galaxy, nhưng vẫn muốn ra sân trận đó. Còn hôm nay, tôi chơi với một chút sợ hãi ở hiệp một, nhưng dần dần tôi đã thoải mái hơn", Messi cho biết.

HLV Javier Mascherano, người bị treo quyền chỉ đạo trước Orlando City, tán dương cầu thủ đồng hương. "Với Messi, lời nói không đủ", ông bày tỏ. "Messi gần như không tập luyện trước đó, rồi vào sân chơi trọn 90 phút. Đây là đặc quyền cho chúng tôi và cả người hâm mộ khi được chứng kiến anh ghi bàn".

Trợ lý Javier Morales, người thay Mascherano dẫn dắt Inter Miami ở bán kết, thì nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của Messi ngoài sân cỏ. "Anh ấy là thủ lĩnh cả trong và ngoài sân. Học hỏi từ Messi không chỉ về bóng đá mà còn về cách lãnh đạo", ông nói.

Messi đưa Inter Miami vào chung kết Leagues Cup Cú đúp của Messi vào lưới Orlando City.

Sau chung kết Leagues Cup, Messi sẽ hội quân cùng tuyển Argentina chơi hai trận cuối vòng loại World Cup 2026 - khu vực Nam Mỹ, tiếp Venezuela ngày 5/9 và làm khách trước Ecuador ngày 10/9. Sau đó, nhà ĐKVĐ thế giới sẽ chơi hai trận giao hữu tại Hàn Quốc và Nhật Bản vào tháng 11, giao hữu tại Singapore, và tranh Siêu Cup Liên lục địa với Tây Ban Nha tại một địa điểm chưa xác định tại châu Âu vào tháng 3/2025.

Đến tháng 6/2026, Argentina sẽ tham dự World Cup diễn ra ở Canada, Mỹ và Mexico. Sau giải này, Messi nhiều khả năng chia tay đội tuyển. Do đó, trận tiếp Venezuela có thể là lần cuối cùng CĐV được xem tiền đạo 38 tuổi thi đấu trên sân nhà Monumental ở thủ đô Buenos Aires.

Khi được hỏi về thông tin này, Messi nói: "Đó sẽ là trận đấu rất đặc biệt vì là trận cuối vòng loại. Tôi không biết liệu sau đó sẽ có một trận giao hữu hay nhiều trận đấu khác nữa, nhưng đó sẽ là trận đấu rất đặc biệt. Đó là lý do gia đình tôi sẽ đến xem trận đấu này".

Hồng Duy tổng hợp