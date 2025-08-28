Messi đưa Inter Miami vào chung kết Leagues Cup

MỹThủ quân Lionel Messi lập cú đúp, giúp Inter Miami thắng ngược Orlando City 3-1 ở bán kết để vào chung kết Leagues Cup 2025.

Inter Miami sẽ gặp Seattle Sounders FC hoặc LA Galaxy ở chung kết ngày 31/8.

Leagues Cup là giải đấu thường niên dành cho các CLB đến từ Giải nhà nghề Mỹ (MLS) và Giải vô địch quốc gia Mexico (Liga MX). Giải do Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) tổ chức, nhằm tăng cường tính cạnh tranh giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực.

Sau lần đầu tổ chức thử nghiệm năm 2019, Leagues Cup chính thức mở rộng quy mô toàn diện từ mùa 2023. Tất cả các CLB thuộc MLS và Liga MX đều được tham gia, với số lượng lên đến gần 50 đội bóng. Giải vòng bảng và các vòng knock-out (1/16, tứ kết, bán kết và chung kết). Tất cả các trận đấu được tổ chức tại Mỹ và Canada. Ba đội có thành tích tốt nhất sẽ giành suất tham dự CONCACAF Champions Cup - sân chơi cấp châu lục.

Năm 2023, Inter Miami lần đầu vô địch Leagues Cup, cũng là danh hiệu đầu tiên của Messi tại Mỹ. Họ không bảo vệ danh hiệu khi thua Columbus Crew ở vòng 1/8 giải năm 2024.

Hồng Duy