Suarez đưa Inter Miami vào bán kết Leagues Cup

MỹTrong ngày thiếu đội trưởng Lionel Messi, Inter Miami thắng Tigres UANL 2-1 nhờ cú đúp của Luis Suarez ở tứ kết Leagues Cup 2025.

Ghi bàn: Suarez 24, 89 - Correa 67

Hai bàn của Suarez được ghi theo cùng kịch bản. Phút 23, hậu vệ Javier Aquino để bóng chạm tay trong vòng cấm, giúp Inter Miami hưởng phạt đền. Trên chấm 11 mét, Suarez sút căng sang phải, khiến thủ môn Tigres UANL đoán đúng hướng cũng không thể cản phá, mở tỷ số.

Sang hiệp hai, đồng đội của Messi ở tuyển Argentina là Angel Correa giúp Tigres UANL quân bình tỷ số. Đến phút 89, Inter Miami lại được hưởng phạt đền vì lỗi chạm tay trong vòng cấm. Suarez tiếp tục sút sang phải, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng.

Lionel Messi (giữa) cùng Rodrigo De Paul (trái) và Luis Suarez có mặt tại sân trước trận. Ảnh: MLS

Leagues Cup 2025 có 36 đội, gồm 18 đội đến từ MLS (Mỹ và Canada) và 18 đội từ Liga MX (Mexico). Mỗi đội thi đấu ba trận, gặp các đối thủ đến từ liên đoàn còn lại.

Thay vì chia bảng cố định, giải đấu chia thành hai bảng tổng hợp - một cho các CLB MLS và một cho các CLB Liga MX. Sau ba lượt trận vòng bảng, bốn đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng sẽ vào vòng tứ kết. Inter Miami hiện dẫn đầu bảng dành cho MLS với năm điểm.

Năm 2023, Inter Miami lần đầu vô địch Leagues Cup, cũng là danh hiệu đầu tiên của Messi tại Mỹ. Họ không bảo vệ danh hiệu khi thua Columbus Crew ở vòng 1/8 giải năm 2024.

Hồng Duy