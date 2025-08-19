Messi sắp chơi trận cuối trên sân nhà với tuyển Argentina

ArgentinaTrận đấu Venezuela vào ngày 5/9 ở vòng loại World Cup 2026 có thể là trận cuối cùng Lionel Messi chơi cho đội tuyển trên sân nhà Monumental.

HLV Lionel Scaloni vừa triệu tập Messi vào danh sách chuẩn bị chơi hai trận cuối vòng loại World Cup 2026 - khu vực Nam Mỹ, tiếp Venezuela ngày 5/9 và làm khách trước Ecuador ngày 10/9.

Sau đó, nhà ĐKVĐ thế giới sẽ chơi hai trận giao hữu tại Hàn Quốc và Nhật Bản vào tháng 11, giao hữu tại Singapore, và tranh Siêu Cup Liên lục địa với Tây Ban Nha tại một địa điểm chưa xác định tại châu Âu vào tháng 3/2025.

Messi mừng hat-trick trong trận Argentina thắng Bolivia 6-0 tại sân Monumental hôm 15/10/2024. Ảnh: Reuters

Đến tháng 6/2026, Argentina sẽ tham dự World Cup diễn ra ở Canada, Mỹ và Mexico. Sau giải này, Messi nhiều khả năng chia tay đội tuyển. Do đó, trận tiếp Venezuela có thể là lần cuối cùng CĐV được xem tiền đạo 38 tuổi thi đấu trên sân nhà Monumental ở thủ đô Buenos Aires.

"Nếu không có gì thay đổi, trận đấu Venezuela sắp tới sẽ là trận cuối cùng Messi chơi cho Argentina trên sân nhà", nguồn tin nội bộ LĐBĐ Argentina nói với tờ Diario Sport (Tây Ban Nha).

Messi lên tuyển Argentina từ năm 2005. Anh hiện giữ hai kỷ lục - chơi 193 trận và ghi 112 bàn - cho đội tuyển ba lần vô địch thế giới. Số bàn của anh hiện nhiều gấp đôi Gabriel Batistuta, người xếp thứ hai trong danh sách.

Cùng đội tuyển, Messi giành Copa America 2021, 2024, Siêu Cup Liên lục địa 2022 và World Cup 2022. Anh cũng vô địch thế giới năm 2005 với tuyển U20 và giành HC vàng Olympic 2008 với tuyển U23+3.

Argentina đang dẫn đầu vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, với 35 điểm sau 16 trận, hơn đội xếp thứ hai Ecuador và đội xếp thứ ba Brazil 10 điểm. Argentina, Ecuador và Brazil cũng là ba đội Nam Mỹ đầu tiên giành vé tới vòng chung kết. Hai lượt cuối sẽ xác định thêm ba vé còn lại và đội xếp thứ bảy tranh vé vớt.

Thanh Quý (theo Diario Sport)