Messi ghi tuyệt phẩm cứu Inter Miami

MỹTiền đạo 38 tuổi Lionel Messi sút xa giúp Inter Miami thắng LA Galaxy 3-1 ở vòng 27 giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

Do chấn thương gân kheo chân phải từ trận thắng Necaxa hôm 2/8, Messi phải nghỉ hai trận tiếp theo. Đến trận tiếp LA Galaxy sáng 17/8, tiền đạo 38 tuổi vẫn chưa đủ khỏe để đá chính. Anh khởi đầu trên ghế dự bị cùng Rodrigo De Paul.

Inter Miami vẫn chơi tốt trong hiệp một. Phút 43, Sergio Busquets chọc khe từ giữa sân qua bốn cầu thủ LA Galaxy, tạo điều kiện cho Jordi Alba sút vào góc gần mở tỷ số.

Messi mừng bàn trong trận Inter Miami 3-1 LA Galaxy sáng 17/8. Ảnh: AP

Messi vào sân từ đầu hiệp hai. Tuy nhiên, khi tiền đạo 38 tuổi chưa kịp "nóng máy", đội khách bất ngờ gỡ hòa. Joseph Paintsil đột phá cánh trái qua hai hậu vệ, rồi sút bóng bật thủ môn Oscar Ustari văng vào khung thành.

Sau bàn thua, Inter Miami đối mặt nguy cơ không thắng ba trận MLS liên tiếp. Hai trận trước, họ hòa FC Cincinnati 0-0 và thua Orlando City 1-4. Nhưng đến phút 84, Messi hóa người hùng cứu đội nhà. Ngôi sao mang băng đội trưởng đột phá qua hai cầu thủ giữa sân, rồi sút chìm từ 20 m vào góc xa nâng tỷ số lên 2-1.

Có bàn thay đổi thế trận, Inter Miami tấn công tốt hơn. Phút 89, nhận pha chọc khe giữa sân, Luis Suarez thoát xuống sút chéo góc ấn định chiến thắng 3-1.

Trận thắng LA Galaxy là bước chạy đà tốt của Inter Miami cho trận tứ kết Leagues Cup sáng 21/8 tới. Nếu vượt qua UANL (Mexico) ở tứ kết, Inter Miami sẽ vào bán kết gặp đội thắng trong cặp Orlando City - Toluca.

Thanh Quý