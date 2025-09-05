Messi khóc trước trận sân nhà cuối cùng với Argentina

Ngay từ màn khởi động, Messi đã không kìm được nước mắt trước hơn 80.000 khán giả trên sân Monumental. Vừa bước ra thảm cỏ, siêu sao 38 tuổi cúi đầu lau nước mắt, tạo nên khoảnh khắc khiến cả khán đài vang lên những tràng pháo tay và tiếng hò reo kéo dài không dứt. Các đồng đội nhanh chóng tiến lại vây quanh để chia sẻ cảm xúc với anh, trong khi đám đông tiếp tục đồng thanh hô vang tên cầu thủ vĩ đại bậc nhất lịch sử.
Điều lẽ ra chỉ là phần khởi động đơn giản đã trở thành một kỷ niệm khó quên. Không chỉ Messi, mà cả những người trên sân và trên khán đài đều chìm trong không khí nghẹn ngào của buổi chia tay.
Messi xúc động khi hát quốc ca.
Bàn mở tỷ số của Messi.
Bàn ấn định chiến thắng của Messi.
Với cú đúp vào lưới Venezuela, Messi nâng thành tích lên 36 bàn tại vòng loại các kỳ World Cup - bằng Cristiano Ronaldo. Chỉ một cầu thủ đạt thành tích tốt hơn, là Carlos Ruiz (Guatemala) với 39 bàn.
Messi có thể chỉ còn một cơ hội để chạm mốc này, khi Argentina làm khách trên sân Ecuador ở lượt cuối ngày 10/9. Cú hat-trick sẽ giúp anh san bằng kỷ lục, nhưng khả năng ra sân vẫn để ngỏ. HLV Lionel Scaloni xác nhận Messi có tên trong danh sách, song có thể cho anh nghỉ để dưỡng sức cho giai đoạn cuối mùa cùng Inter Miami, nơi anh đang hướng tới chức vô địch MLS Cup.
Ronaldo còn nhiều cơ hội để ra sân và thậm chí phá sâu cột mốc của Carlos Ruiz, khi Bồ Đào Nha chưa bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu. Bồ Đào Nha nằm ở bảng F, gặp các đối thủ dưới cơ là Armenia, Hungary và Ireland. Ngày 6/9, Ronaldo và đồng đội đá trận mở màn trên sân Armenia.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AFP, Minuto Uno, Infobae