Messi khóc trước trận sân nhà cuối cùng với Argentina

Với cú đúp vào lưới Venezuela, Messi nâng thành tích lên 36 bàn tại vòng loại các kỳ World Cup - bằng Cristiano Ronaldo. Chỉ một cầu thủ đạt thành tích tốt hơn, là Carlos Ruiz (Guatemala) với 39 bàn.

Messi có thể chỉ còn một cơ hội để chạm mốc này, khi Argentina làm khách trên sân Ecuador ở lượt cuối ngày 10/9. Cú hat-trick sẽ giúp anh san bằng kỷ lục, nhưng khả năng ra sân vẫn để ngỏ. HLV Lionel Scaloni xác nhận Messi có tên trong danh sách, song có thể cho anh nghỉ để dưỡng sức cho giai đoạn cuối mùa cùng Inter Miami, nơi anh đang hướng tới chức vô địch MLS Cup.

Ronaldo còn nhiều cơ hội để ra sân và thậm chí phá sâu cột mốc của Carlos Ruiz, khi Bồ Đào Nha chưa bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu. Bồ Đào Nha nằm ở bảng F, gặp các đối thủ dưới cơ là Armenia, Hungary và Ireland. Ngày 6/9, Ronaldo và đồng đội đá trận mở màn trên sân Armenia.