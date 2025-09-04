Messi xem kịch để giữ lời hứa với bạn thân

ArgentinaNgôi sao Lionel Messi nhận tràng pháo tay không ngớt khi bất ngờ xuất hiện trên sân khấu nhà hát Lola Membrives, Buenos Aires tối 2/9.

Trong thời gian tập trung cùng tuyển Argentina chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 - khu vực Nam Mỹ, Messi cùng gia đình tới xem vở kịch "Rocky" do người bạn thân lâu năm Nicolas Vazquez thủ vai chính.

Lionel Messi (phải) phát biểu bên cạnh diễn viên Nicolas Vazquez trên sân khấu nhà hát Lola Membrives, Buenos Aires ngày 2/9. Ảnh: Reproducao

Sau buổi diễn, tiền đạo 38 tuổi được mời lên sân khấu chào khán giả cùng dàn diễn viên, khiến khán phòng bùng nổ.

"Tôi từng hứa với Vazquez rằng sẽ đến xem, và thật may lần này có thể đi cùng cả gia đình", Messi nói trên sân khấu. "Không phải lúc nào họ cũng ở Buenos Aires vì thường sống tại Rosario. Đây là một buổi tối tuyệt vời. Được ở bên bạn và chứng kiến màn trình diễn này có ý nghĩa rất lớn với tôi. Cảm ơn tất cả mọi người".

Messi phát biểu khi đi xem kịch Messi phát biểu trên sân khấu.

Messi đang hội quân cùng tuyển Argentina chơi hai trận cuối vòng loại World Cup 2026 - khu vực Nam Mỹ, tiếp Venezuela ngày 5/9 và làm khách trước Ecuador ngày 10/9. Trong đó, trận tiếp Venezuela có thể là lần cuối cùng CĐV được xem tiền đạo 38 tuổi thi đấu trên sân nhà Monumental ở thủ đô Buenos Aires.

Tính ở cấp độ đội tuyển, từ sau đó anh sẽ chơi hai trận giao hữu tại Hàn Quốc và Nhật Bản vào tháng 11, giao hữu tại Singapore, và tranh Siêu Cup Liên lục địa với Tây Ban Nha tại một địa điểm chưa xác định tại châu Âu vào tháng 3/2025. Đến tháng 6/2026, Argentina sẽ tham dự World Cup diễn ra ở Canada, Mỹ và Mexico. Sau giải này, Messi nhiều khả năng chia tay đội tuyển.

Khi được hỏi về thông tin trên, Messi nói: "Đó sẽ là trận đấu rất đặc biệt vì là trận cuối vòng loại. Tôi không biết liệu sau đó sẽ có một trận giao hữu hay nhiều trận đấu khác nữa, nhưng đó sẽ là trận đấu rất đặc biệt. Đó là lý do gia đình tôi sẽ đến xem trận đấu này".

Lionel Messi và HLV Lionel Scaloni trong buổi tập của Argentina tại Buenos Aires ngày 3/9. Ảnh: AFA

Trong buổi họp báo trước trận gặp Venezuela, HLV Lionel Scaloni xác nhận Messi sẽ đá chính, đồng thời bày tỏ cảm xúc khi nhắc tới viễn cảnh đây có thể là trận vòng loại cuối cùng của siêu sao 38 tuổi tại Argentina.

"Ngày mai sẽ là trận đấu nhiều cảm xúc. Nếu đúng là lần cuối của Messi ở vòng loại trên sân nhà, thì đó sẽ là khoảnh khắc đặc biệt", ông cho biết. "Tôi từng là đồng đội, chuyền bóng cho cậu ấy, rồi chứng kiến Messi nâng cúp thế giới, quả là trải nghiệm tuyệt vời. Theo thời gian, mọi người sẽ càng trân trọng hơn".

Scaloni khẳng định Messi vẫn còn dịp thi đấu trên sân nhà trong màu áo tuyển Argentina. "Có thể ngày mai chưa phải trận cuối, vì chúng tôi sẽ tìm cách để Messi còn cơ hội ra sân ở quê hương", HLV 47 tuổi cho biết. "Khi bước vào sân tập, cậu ấy vẫn mang lại điều chưa từng thấy ở bất kỳ ai khác. Được huấn luyện Messi là đặc ân. Chúng ta nên tận hưởng khi anh ấy còn thi đấu".

Hồng Duy (theo ESPN)