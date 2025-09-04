Vì sao Anh thường gặp Andorra nhưng chưa đối đầu Messi?

Việc tuyển Anh liên tục gặp những đối thủ nhỏ nhưng chưa bao giờ chạm trán cầu thủ hay bậc nhất lịch sử không đơn thuần chỉ là khác biệt địa lý giữa một nước châu Âu và một nước Nam Mỹ.

Trung vệ Marc Vales (số 3) tranh chấp với Jesse Lingard trong một trận đấu giữa tuyển Andorra và Anh năm 2021.

Năm nay 35 tuổi, trung vệ Marc Vales đã 100 lần khoác áo tuyển Andorra. Lần đầu anh chạm trán, tuyển Anh đang ở vào đầu triều đại Fabio Capello với David Beckham là thủ quân, còn Wayne Rooney và Jermain Defoe là cặp tiền đạo. Nếu ra sân tối 6/9 tới đây tại Villa Park, Vales sẽ có lần thứ sáu gặp Anh, nhiều hơn số lần đối đầu của Pele, Diego Maradona, Ronaldinho và Johan Cruyff cộng lại, đồng thời gấp đôi số lần "Tam Sư" gặp Cristiano Ronaldo, Neymar và Zinedine Zidane.

Sự "chai mặt" của Vales với Anh là sản phẩm của bóng đá quốc tế cấp đội tuyển thời hiện đại, một định dạng giải trí mà giờ đây hiếm khi mang đến những trận cầu đỉnh cao giữa các đội mạnh nhất, và có thể kéo dài nhiều tháng mà không thực sự mang tính thách thức với những ngôi sao lớn nhất.

Trong khi bóng đá cấp CLB - như Champions League thể thức mới - không ngừng tìm cách tạo ra những trận cầu lớn, bóng đá cấp đội tuyển dường như lại tìm những cách mới để pha loãng chất lượng. Các giải đấu mở rộng với lịch dày đặc các trận vòng loại giữa các ông lớn với những đối thủ nhẹ cân. Ví dụ, Andorra, với dân số tương đương sức chứa của Wembley, lại gặp Anh thường xuyên hơn Hà Lan hay Pháp.

Điều này giống như một giải đấu cấp CLB nơi Liverpool thường xuyên đối đầu với Rochdale và hiếm khi gặp Arsenal. Loạt FIFA Days đợt này sẽ chứng kiến loạt trận đấu vòng loại World Cup khu vực châu Âu gồm: Liechtenstein đấu Bỉ, Italy gặp Estonia, San Marino đối đầu Bosnia-Herzegovina, Gibraltar chạm trán Quần đảo Faroe. Và một lần nữa, Anh đấu Andorra.

Đồ họa: Hoàng Thông

Tháng 11 sắp tới sẽ đánh dấu một cột mốc: 20 năm kể từ lần cuối Anh đối đầu Argentina ở cấp độ tuyển nam. May rủi từ bốc thăm phần nào khiến hai đội tuyển tránh nhau ở năm kỳ World Cup liên tiếp, nhưng lịch thi đấu mới là yếu tố quan trọng chứ không phải khác biệt về địa lý. Số lượng các trận vòng loại khu vực châu Âu ngày càng tăng, cộng thêm áp lực từ UEFA Nations League, khiến Anh nếu có ý định tổ chức các trận giao hữu với các đối thủ mạnh ngoài châu Âu cũng khó. Và thực tế là Anh và Argentina, hai trong số những nền bóng đá lớn nhất thế giới, đã không gặp nhau suốt hai thập kỷ.

Hệ quả tất yếu, Lionel Messi chưa từng đối đầu Anh. Người hâm mộ Anh có thể chứng kiến "Tam Sư" sáu lần gặp Marc Vales nhưng có thể sẽ không bao giờ thấy đội tuyển của họ thi đấu với chủ nhân của tám Quả Bóng Vàng. Messi đã chơi 1151 trận chuyên nghiệp, nhưng LĐBĐ Anh (FA) không thể đưa anh đến Wembley, dù ngôi sao của Inter Miami từng chơi cho Argentina tại Wembley trước một đối thủ khác là Italy trong trận "Finalissima" 2022 giữa các nhà vô địch châu Âu và Nam Mỹ.

Thậm chí, Messi còn từng chơi cho Argentina tại thị trấn Romford ở đông London trong một trận giao hữu với đội U21 West Ham, diễn ra trước trận biểu diễn giữa Argentina và Croatia ở sân Upton Park năm 2014. Còn gặp Anh? Dường như bất khả thi. Có quá nhiều đối thủ như Andorra, San Marino hay Malta mà Harry Kane và các đồng đội phải vượt qua trước đã.

Messi không phải là trường hợp duy nhất bị bỏ lỡ. Cristiano Ronaldo chưa từng góp mặt trận nào cùng Bồ Đào Nha trước Anh ngay trên đất Anh. Lần gần nhất siêu sao từng năm lần giành Quả Bóng Vàng đối đầu "Tam Sư" là World Cup 2006, đã cách đây hơn 1.000 trận đấu và 900 bàn thắng trong sự nghiệp của anh. FA hiểu rõ với việc Messi đã 38 tuổi, khả năng anh không bao giờ gặp tuyển Anh là có thật, trừ khi họ hẹn nhau ở chung kết World Cup năm sau – một kịch bản cũng thật "may rủi".

Cách đơn giản nhất là đôi bên chủ động hành động thay vì chờ đợi vào sự sắp đặt của số phận. Năm 2023, Giám đốc điều hành FA Mark Bullingham từng đề cập đến điều này, nói rằng tiền không phải là vấn đề, nhưng họ "hiện có rất ít cơ hội tổ chức các trận giao hữu nếu nhìn vào cách lịch thi đấu quốc tế được sắp xếp". "Nhưng, cuộc hẹn với Argentina chắc chắn là trận cầu chúng tôi muốn tổ chức vào một thời điểm nào đó", ông nói khi đó.

Messi ăn mừng trong trận Argentina gặp Saudi Arabia ở vòng bảng World Cup 2022. Ảnh: Reuters

Cơ hội tiềm năng nhất từng đến vào tháng 3/2024, khi Anh chơi hai trận giao hữu tại Wembley, nhưng cuối cùng họ gặp Bỉ và Brazil. Lịch sử chính trị giữa Argentina và Anh cũng là một rào cản, trong khi các mối quan hệ thương mại lại giúp việc tổ chức những trận đấu của Anh trước một số đối thủ khác dễ dàng hơn. Brazil, đội tuyển mà Anh đã gặp trong sáu trận giao hữu kể từ năm 2007, được tài trợ bởi Nike, giống như "Tam Sư".

Tuyển Anh đã cam kết gặp Xứ Wales trong một trận giao hữu và hiện để trống lịch vào tháng 3/2026, đề phòng trường hợp họ không đứng đầu bảng vòng loại và phải tham gia vòng play-off World Cup. Tuy nhiên, nếu Anh giành vé dự vòng chung kết, có khả năng họ sẽ tổ chức một trại tập huấn trước giải đấu và các trận giao hữu ở bờ đông nước Mỹ. Florida sẽ là một trong những địa điểm tiềm năng và nếu lịch bốc thăm vòng chung kết World Cup phù hợp, FA có thể cân nhắc mời Argentina tham gia một trận giao hữu tại chính thành phố nơi Messi đang chơi bóng, Miami.

Hoàng Thông (theo The Times)