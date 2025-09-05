Messi lập cú đúp trong trận cuối ở Argentina

ArgentinaSiêu sao Lionel Messi ghi hai bàn, giúp Argentina thắng Venezuela 3-0 ở lượt áp chót vòng loại World Cup 2026 - khu vực Nam Mỹ.

*Ghi bàn: Messi 39', 80', Lautaro 76'.

Trong lúc khởi động trước trận, Messi đã bật khóc khi khán giả sân Mas Monumental hô vang tên anh. Đây là trận chính thức cuối cùng của Messi ở Argentina, cũng là trận cuối của đội tuyển trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2026. Vì thế, các đồng đội đều muốn siêu sao 38 tuổi ghi bàn.

Đội trưởng Lionel Messi (giữa) mừng bàn thắng mở tỷ số khi Argentina đánh bại Venezuela ở vòng loại World Cup 2026 trên sân Mas Monumental, Buenos Aires. Ảnh: NDTV

Cả hai bàn của Messi đều tới từ những đường chuyền dọn cỗ của đồng đội. Phút 39, tiền đạo Julian Alvarez thoát xuống bên phải cấm địa, ngoặt bóng qua hậu vệ và đối mặt thủ môn Rafael Romo nhưng không sút mà chuyền ngang cho đội trưởng. Messi không vội vã, dù phía trước là thủ môn và ba hậu vệ. Anh bình tĩnh bấm bóng qua đầu các đối thủ, mở tỷ số.

Messi chỉ tay ngay về phía Alvarez để tri ân, còn tiền đạo 25 tuổi cũng ôm lấy đàn anh. Trên khán đài, hàng chục nghìn khán giả nhảy lên ăn mừng, có người bật khóc.

Bàn thắng đầu tiên của Messi trong trận gặp Venezuela Bàn thắng đầu tiên của Messi trong trận gặp Venezuela.

Messi ấn định thắng lợi cho Argentina ở phút 80, lần này từ pha thoát xuống bên phải cấm địa của Thiago Almada. Tiền vệ này chuyền bóng ngược ra cho Messi đệm một chạm về lưới trống. Cũng như bàn đầu, Messi chỉ tay và chạy về phía đàn em để cảm ơn.

Bên ngoài đường biên, HLV Lionel Scaloni vẩy tay về phía trước mặt, động tác như thể khen ngợi vẻ đẹp của bàn thắng. Trước trận, ông đã khóc trong họp báo khi nhắc tới Messi cũng như trận cuối cùng của học trò ở Buenos Aires.

Bàn thắng thứ hai của Messi vào lưới Venezuela Bàn thắng thứ hai của Messi vào lưới Venezuela.

Messi dĩ nhiên là cầu thủ hay nhất trận, với 9,3 điểm, theo thống kê Fotmob. Ngoài cú đúp, anh còn tạo ra bốn cơ hội cho đồng đội dứt điểm, trong đó có đường chọc khe để Nicolas Gonzalez đối mặt thủ môn ở phút 65, nhưng cầu thủ vào thay người này bỏ lỡ thời cơ. Chính Messi cũng phung phí một tình huống ngon ăn ở phút 61, nên không thể lập hat-trick.

Nhưng Messi không quá mặn mà với điều đó. Trong vài năm qua, khi có cơ hội lập hat-trick, anh lại tạo cơ hội cho đồng đội hoặc nhường quyền sút phạt đền.

Messi luôn được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, khi giành World Cup 2022, Siêu Cup Liên lục địa 2022, Copa America 2021, 2024, bốn Champions League, 10 La Liga và hai Ligue 1. Về thành tích cá nhân, anh lập hai kỷ lục: 8 Quả Bóng Vàng và 6 chiếc Giày Vàng châu Âu.

Argentina đã đảm bảo đứng đầu vòng loại Nam Mỹ từ nhiều vòng trước, nhưng Venezuela vẫn đang cạnh tranh suất dự vòng play-off liên lục địa. Bên cạnh Argentina, năm đội tuyển khác của Nam Mỹ đã dự World Cup 2026 là Uruguay, Ecuador, Colombia, Brazil và Paraguay.

Ở trận cuối vòng loại, Argentina làm khách trên sân của Ecuador sáng 10/9, giờ Hà Nội.

Hoàng An