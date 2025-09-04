HLV Scaloni khóc khi nhắc đến Messi.

ArgentinaHLV tuyển Argentina, Lionel Scaloni bật khóc khi nhắc tới Lionel Messi trong họp báo trước trận gặp Venezuela tại vòng loại World Cup 2026 - khu vực Nam Mỹ.

*Argentina - Venezuela: 6h30 thứ Sáu 5/9, giờ Hà Nội.

HLV 46 tuổi hồi tưởng thời gian thi đấu bên cạnh Messi từ năm 2005, khi M10 ra mắt đội tuyển ở trận gặp Hungary. "Được làm đồng đội của Messi thật tuyệt vời", ông nói. "Sau đó, được dự World Cup cùng cậu ấy, rồi vô địch cùng nhau, thực sự là trải nghiệm khó tả. Tôi chưa từng thấy ai tạo ra hiệu ứng như Messi khi bước vào sân. Tôi luôn hạnh phúc vì làm việc cùng cậu ấy".

HLV Lionel Scaloni ôm Messi sau trận tứ kết World Cup gặp Hà Lan trên sân Lusail, Qatar tối 9/12/2022. Ảnh: AP

Những chia sẻ ấy khiến phóng viên của kênh Ciudad de Venado Tuerto, Maxi De Vita bật khóc.

Khi phát hiện, Scaloni hỏi: "Cậu đang khóc à?".

Maxi gật đầu, rồi nghẹn ngào thốt lên: "Ông và Messi đã mang đến cho tôi niềm vui lớn nhất cuộc đời".

Câu nói khiến cả phòng họp báo vỗ tay, và chính Scaloni cũng rơi lệ.

Scaloni đã chứng kiến những bước đi đầu tiên của Messi ở đội tuyển, sau đó dẫn dắt anh đến chức vô địch World Cup 2022, cùng hai Copa America và một Siêu cup Liên lục địa (Finalissima). Argentina cũng chấm dứt 36 năm trắng tay ở World Cup, nhờ Messi và Scaloni.

Scaloni nói rằng trận gặp Venezuela sẽ là trận cuối cùng của Messi ở vòng loại khu vực Nam Mỹ, nhưng không tin đó trận cuối cùng của siêu sao này trên đất Argentina. "Sẽ có một ngày chúng tôi tổ chức trận chia tay xứng đáng cho cậu ấy tại quê hương", ông nói. "Không thể diễn tả những gì Messi mang lại cho bóng đá và cho đất nước này".

Không chỉ là thủ lĩnh đưa Argentina lên đỉnh thế giới, Messi còn là biểu tượng quốc gia, gắn bó với ký ức của hàng triệu người hâm mộ. Ngày 19/12/2022, hàng triệu người Argentina đã tràn xuống đường ăn mừng chức vô địch World Cup. Anh cũng đang giữ kỷ lục 8 lần giành Quả Bóng Vàng, giải thưởng cá nhân uy tín trong giới túc cầu.

Hoàng An (theo Ole)