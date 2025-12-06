Messi có thể gặp Ronaldo ở tứ kết World Cup 2026

Theo kết quả bốc thăm vòng bảng và nhánh thi đấu, ĐKVĐ Argentina và Bồ Đào Nha có thể sớm đụng độ ở tứ kết World Cup 2026

Lá thăm may rủi đưa Argentina vào bảng J cùng Algeria, Áo và Jordan. Còn Bồ Đào Nha nằm ở bảng K với Colombia, Uzbekistan và một trong ba đội đá play-off (Jamaica/New Caledonia/CHDC Congo).

Nếu Argentina và Bồ Đào Nha cùng đứng đầu bảng, vượt qua vòng 1/16 và 1/8, họ sẽ đối đầu trực tiếp tại tứ kết. Điều này có thể tạo nên màn so tài đáng chờ đợi giữa hai siêu sao Messi và Ronaldo tại sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ronaldo bắt tay Messi trước trận giao hữu Bồ Đào Nha - Argentina trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 18/11/2014. Ảnh: AFP

Thời 2008-2023, không tính giao hữu, Ronaldo và Messi đã đụng độ ở 36 trận, một nửa trong đó diễn ra tại La Liga. Đội của Messi thắng 16, hòa 9 và thua 11 trận. Thành tích cá nhân của cựu danh thủ Barca cũng tốt hơn, với 22 bàn thắng và 12 đường kiến tạo, so với 21 bàn, 1 kiến tạo của Ronaldo.

Messi vẫn chưa quyết định có tham dự World Cup 2026 hay không. Tiền đạo 38 tuổi từng nói không muốn là gánh nặng của Argentina ở World Cup 2026. Anh cũng để ngỏ khả năng hiện diện trong đoàn Argentina đến Bắc Mỹ hè 2026, nhưng có thể với một tư cách khác, giống Sergio Aguero ở World Cup 2022 khi được đăng ký làm thành viên ban huấn luyện Argentina. Nếu thi đấu, Messi sẽ cùng Argentina dự giải với tư cách đương kim vô địch.

Trong khi đó, Ronaldo đã xác định World Cup 2026 sẽ là giải vô địch thế giới cuối cùng trong sự nghiệp, khi anh 41 tuổi.

Ronaldo từng góp công giúp Bồ Đào Nha đoạt ba danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử là Euro 2016 và Nations League 2019, 2025, nhưng chưa từng vô địch World Cup. Tiền đạo 40 tuổi đang giữ kỷ lục ghi bàn ở 5 kỳ giải (2006, 2010, 2014, 2018 và 2022). Trong đó, thành tích tốt nhất của anh và đồng đội là vị trí thứ tư năm 2006. Ronaldo cũng chưa ghi bàn hay kiến tạo trong 8 trận ở vòng knock-out World Cup.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan mới đây, tiền đạo 40 tuổi cho rằng không nên dùng World Cup để đánh giá ai là cầu thủ hay nhất lịch sử.

Hình ảnh Messi và Ronaldo cùng đánh cờ vua, khi chụp quảng bá cho Louis Vuitton ngày 20/11/2022.

Sau buổi lễ bốc thăm hôm qua, Vitinha đánh giá Colombia là đối thủ khó nhất với Bồ Đào Nha ở vòng bảng World Cup 2026. "Chúng tôi biết rõ các cầu thủ của họ, đặc biệt Luis Díaz đang có phong độ tuyệt vời và Richard Ríos của Benfica", tiền vệ thuộc biên chế PSG cho biết. Vitinha cũng bày tỏ lo ngại về thể lực cầu thủ sau một mùa giải căng thẳng và việc di chuyển giữa 16 thành phố khắp Bắc Mỹ. "Chúng tôi đã thi đấu Club World Cup ở Mỹ, phần nào hình dung được giải đấu quốc tế ở đây sẽ thế nào", anh nói. "Sau một mùa giải dài, việc đi lại nhiều sẽ rất vất vả. Chúng tôi muốn tiến sâu nhưng càng ít chuyến đi càng tốt, đồng thời phải tính đến yếu tố thời tiết".

Hồng Duy (theo ESPN)