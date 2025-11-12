Ronaldo ấn định World Cup cuối cùng

Bồ Đào NhaCristiano Ronaldo xác định World Cup 2026 sẽ là giải vô địch thế giới cuối cùng trong sự nghiệp, khi anh 41 tuổi.

Ronaldo từng tham dự năm World Cup liên tiếp, từ năm 2006 đến 2022. Nếu có mặt tại kỳ đấu ở Bắc Mỹ hè năm sau, anh sẽ phá kỷ lục của bản thân, Lionel Messi và cựu danh thủ Lothar Matthaus.

Ngày 11/11, khi được kênh CNN hỏi rằng World Cup 2026 có phải giải vô địch thế giới cuối cùng trong sự nghiệp hay không, Ronaldo trả lời: "Chắc chắn rồi, vì khi đó tôi sẽ 41 tuổi".

Bồ Đào Nha là một trong những chủ nhà của World Cup 2030. Nhưng khi đó, Ronaldo đã 45 tuổi, con số được cho là quá nhiều với một cầu thủ.

Ronaldo mừng cú đúp trong trận Bồ Đào Nha hòa Hungary 2-2 ở vòng loại World Cup 2026 ngày 14/10. Ảnh: FFP

World Cup là danh hiệu lớn nhất mà Ronaldo còn thiếu. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan mới đây, tiền đạo 40 tuổi cho rằng không nên dùng World Cup để đánh giá ai là cầu thủ hay nhất lịch sử. Anh cũng khẳng định rằng nếu vô địch World Cup, Bồ Đào Nha đáng được ngợi ca hơn Argentina. Bởi đội bóng Nam Mỹ từng hai lần đăng quang giải đấu này vào năm 1978 và 1986, còn thành tích tốt nhất của Bồ Đào Nha đến nay là HC đồng năm 1966.

Bồ Đào Nha hiện dẫn đầu bảng F vòng loại khu vực châu Âu, với 10 điểm sau bốn trận, hơn đội xếp thứ hai Hungary năm điểm. Nếu thắng CH Ireland vào ngày 13/11, Ronaldo và đồng đội sẽ giành vé dự World Cup 2026 sớm một lượt. Trong bốn trận vòng loại trước, CR7 đã ghi năm bàn, nâng kỷ lục lập công trên đấu trường quốc tế lên 143 bàn.

"Tôi cảm thấy rất ổn vào lúc này", Ronaldo nói thêm. "Tôi vẫn ghi bàn, nhanh nhẹn, sắc bén và tận hưởng mỗi trận đấu với đội tuyển".

Về thời điểm giải nghệ, Ronaldo xác định sớm nhất là sau một hoặc hai năm nữa. Hồi tháng 6, anh mới ký thêm hợp đồng hai năm với CLB Al Nassr. "Trong 25 năm chơi bóng, tôi đã làm tất cả. Tôi đã có rất nhiều kỷ lục và thực sự tự hào về những điều đó. Vậy nên, lúc này tôi muốn tận hưởng và sống trọn từng khoảnh khắc", Ronaldo nói thêm.

Ronaldo bắt đầu thi đấu từ năm 2002 cho Sporting Lisbon. Sau đó, anh lần lượt khoác áo Man Utd, Real Madrid, Juventus và Al Nassr, giành năm Champions League, năm Quả Bóng Vàng, ba Ngoại hạng Anh, hai La Liga và hai Serie A. Với tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo giành Euro 2016 và hai Nations League.

Về thành tích cá nhân, tiền đạo 40 tuổi đang giữ kỷ lục ghi 953 bàn, hơn Messi 59 bàn.

Thanh Quý (theo CNN)