Messi: 'Trường hợp xấu nhất, tôi cũng đến để làm khán giả ở World Cup 2026'

Trả lời phỏng vấn độc quyền trên SportsCenter của ESPN Argentina, Lionel Messi nói về World Cup 2026, tài năng của HLV Lionel Scaloni và lý do Pep Guardiola là một trong những HLV vĩ đại nhất mọi thời.

Lionel Messi sút xa ấn định tỷ số trong trận Argentina thắng Bolivia 5-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ trên sân Monumental, Buenos Aires ngày 16/10/2024. Ảnh: AP

Messi đang vào một giai đoạn đặc biệt của cuộc đời và sự nghiệp. Ngày 7/12 tuần này, anh sẽ cùng Inter Miami đá chung kết Cup MLS, với mục tiêu giành được danh hiệu VĐQG đầu tiên ngoài châu Âu. Ở "mái nhà" Barcelona, tên anh vẫn được tôn sùng và nhắc đến. Và rồi sau 7 tháng nữa, World Cup 2026 sẽ đến, cả thế giới sẽ đổ dồn ánh mắt về Mỹ, Canada và Mexico khi Argentina bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương.

Từ khi HLV Lionel Scaloni nói trước truyền thông đầu tháng 9 rằng Messi cần được tĩnh lặng để quyết định có dự World Cup 2026 hay không, thủ quân tuyển Argentina đến nay vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời cuối cùng.

"Tôi hy vọng mình sẽ có mặt. Tôi từng nói rằng mình rất muốn được dự World Cup", Messi nói trên ESPN. "Trường hợp xấu nhất, tôi cũng sẽ đến để làm khán giả, xem trực tiếp các trận của đội tuyển. Dù sao World Cup cũng là sự kiện đặc biệt với mọi người, với mọi quốc gia, đặc biệt với chúng tôi, vì người Argentina sống với nó theo cách hoàn toàn khác".

Điều này có nghĩa, Messi không loại trừ khả năng vẫn hiện diện trong đoàn Argentina đến Bắc Mỹ hè 2026, nhưng có thể với một tư cách khác, giống Sergio Aguero ở World Cup 2022 khi được đăng ký làm thành viên ban huấn luyện Argentina. Messi và Scaloni đã bàn rất nhiều về vấn đề này. Anh kể: "HLV hiểu tôi, và chúng tôi đã trao đổi rất kỹ. Scaloni muốn tôi dự World Cup dù với vai trò nào, chúng tôi tin tưởng tuyệt đối và có thể nói cho nhau nghe về mọi việc".

Bất kể bản thân có thi đấu ở World Cup 2026 hay không, Messi tin rằng Argentina đang sở hữu một tập thể hùng hậu và cần xác định tư cách ĐKVĐ là một lợi thế để tự tin, thoải mái. "Chức vô địch 2022 đã cởi bỏ gánh nặng khổng lồ khỏi vai chúng tôi", anh giải thích. "Được ra sân mà không còn áp lực đó là một sự giải thoát, nhưng đồng thời cũng chẳng đảm bảo gì, vì ai cũng muốn đánh bại nhà ĐKVĐ. Có rất nhiều đội tuyển mạnh, như Tây Ban Nha, Pháp, Anh, nhất là Brazil, đã lâu không vô địch và rất khao khát. Cả Đức nữa".

"Tuy vậy, Argentina có nhiều cầu thủ rất xuất sắc, và thực tế đã chỉ ra trong nhiều năm qua", anh nói tiếp. "Những gương mặt mới liên tục xuất hiện bên cạnh những người cũ. Từ khi Scaloni lên làm HLV trưởng, ông ấy và đội ngũ đã tạo ra bầu không khí tự tin, biến chúng tôi thành một tập thể vững vàng, luôn muốn giành thêm các danh hiệu. Tâm lý chiến ấy như được lây lan, từ các buổi tập đến các trận đấu. Các cầu thủ đều hết mình trên sân - nếu cần phải quyết liệt trong các bài tập đối kháng, không một ai nương chân".

Sớm muộn gì cũng đến ngày Messi không thể chơi cho Argentina, nhưng thay vì đề cao vai trò bản thân, cầu thủ 38 tuổi chọn nói về những người đồng đội. "Để vô địch World Cup không hề dễ, chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng đủ loại bạn khỏi cuộc chơi, bất kỳ đội tuyển nào cũng có thể gây khó khăn", anh bắt đầu nói về những người hùng khác từng giúp Argentina lên đỉnh thế giới năm 2022. "Đúng là chúng tôi thắng bằng luân lưu, nhưng trên thực tế, đội vượt trội cả Hà Lan lẫn Pháp, ấy mà vẫn phải phân định bằng loạt đấu súng. May mà chúng tôi có 'con quái vật' Dibu Martinez giúp giành chiến thắng".

Messi cảm ơn thủ môn Martinez trong trận chung kết World Cup 2022 mà Argentina thắng Pháp bằng loạt luân lưu. Ảnh: AP

"Leandro Paredes và De Paul là kiểu cầu thủ bạn luôn muốn có trong đội mình, nhưng đối thủ thì ghét cay ghét đắng", anh nhắc thêm về hai đồng đội khác giữ vai trò thầm lặng nhưng quan trọng trong đội hình. "Ngoài đời, đó là hai chàng trai tuyệt vời, bình dị, khiêm tốn. Nhưng trên sân, họ biến thành người khác. Khi nhìn Paredes, tôi nghĩ cậu ấy đã mang lại cú hích lớn cho Boca Juniors từ khi trở lại nơi đây. Cậu ấy giúp đội bóng mạnh hơn, nhờ vào phong cách chơi và khả năng tổ chức trên sân. Tôi mừng vì Leandro là bạn tôi, tôi rất yêu quý cậu ấy, chứng kiến cậu ấy vẫn còn thi đấu càng làm tôi thấy vui hơn".

Messi còn đề cao vai trò của Scaloni, xem HLV trưởng là nhân vật quyết định thành công của Argentina những năm qua. "Ngay từ đầu, ông ấy đã xác lập một ý tưởng rõ ràng, và điều tuyệt nhất Scaloni mang lại, ngoài cách cảm nhận trận đấu hay cách sắp xếp nhân sự, chính là sự gần gũi với tập thể", anh nói. "Scaloni hiểu họ trong tư cách con người và biết cách nói chuyện với từng người để kết nối với phần còn lại. Ông ấy xây dựng nên tập thể này, mang về những cầu thủ mới, thậm chí là những người chưa được biết đến nhiều ở bóng đá Argentina. Bất kể đang thi đấu ở đâu, các cầu thủ đều biết rằng chỉ cần mình thể hiện tốt ở CLB là có thể được Scaloni triệu tập bất cứ lúc nào".

Trước khi làm cầu thủ - HLV, Messi và Scaloni từng là đồng đội trong chính màu áo Argentina. Và theo quan sát của cầu thủ gốc Rosario, ông bạn xưa - ông thầy nay đã thay đổi theo thời gian. "Thời cầu thủ, ông ấy rất khác. Ngày xưa Scaloni rất hài hước, còn giờ thì nghiêm túc hơn nhiều", Messi kể. "Scaloni từng rất hay đùa, thậm chí đùa dai. Với lứa cầu thủ trẻ chúng tôi khi ấy, ông ấy luôn gần gũi. Tôi vẫn thường hay trêu Scaloni, nhắc lại chuyện cũ World Cup 2006 rằng ông ấy đá tôi te tua trên sân tập. Và ông ấy đáp: 'Dối trá!'. Tôi bật lại ngay: 'Ông có thể không nhớ, nhưng ông biết chắc là đã đá tôi ác thế nào mà'".

Theo Messi, Scaloni vẫn gần gũi anh và các cầu thủ khác từ khi làm trợ lý cho HLV Jorge Sampaoli giai đoạn 2017-2018 rồi làm HLV trưởng từ 2018 đến nay. "Từng là đồng đội và nhờ tính cách đó, nên ông ấy trò chuyện thoải mái và hiểu hết các thành viên. Từ khi làm HLV trưởng, chúng tôi vẫn giao tiếp theo cách đó, không thay đổi gì. Những phẩm chất tốt nhất về Scaloni đó là: sống đúng với bản chất, thẳng thắn, nói điều cần nói với từng người. Ngoài ra, ông ấy là HLV xuất sắc trong việc chuẩn bị trận đấu, nghiên cứu điểm yếu và điểm mạnh của đối thủ", Messi kết luận về Scaloni.

Messi (áo đỏ) và Scaloni (thứ hai từ phải sang) đùa nghịch khi cùng Argentina dự World Cup 2006. Ảnh: Clarin

Còn hiện tại, Scaloni chỉ đạo Messi trên sân tập tại Ezeiza, Argentina ngày 9/11/2021. Ảnh: Reuters

Dù đánh giá rất cao đồng hương 47 tuổi, Messi vẫn luôn dành tình cảm và sự kính trọng đặc biệt cho người thầy cũ Guardiola. Anh còn cho rằng HLV trưởng của Man City là nhà cầm quân hay nhất mọi thời.

"Tôi chỉ gặp Pep một lần trước khi ông ấy làm HLV Barca, chúng tôi chưa từng có mối quan hệ gì", Messi hồi tưởng. "Pep là độc nhất. Có rất nhiều HLV xuất sắc, nhưng ông ấy có điều gì đó đặc biệt, với tôi ông ấy là số một. Giống như tôi có nói về Scaloni, cách Pep nhìn nhận trận đấu, chuẩn bị, truyền đạt... với tôi ông ấy là nhất. Chúng tôi may mắn gặp nhau đúng thời điểm ở Barca, ông ấy có đúng những mảnh ghép cần thiết cho triết lý của mình".

Messi đề cao cách Guardiola giành danh hiệu và làm cách mạng về lối chơi ở các quốc gia khác ông đặt chân đến. "Ông ấy làm được điều đó ở Bayern, ở Man City. Dù không vô địch Champions League cùng Bayern, Pep đã thay đổi cách chơi bóng ở Đức, nơi người ta vốn quen với một phong cách khác. Ở Anh cũng vậy. Ông ấy không chỉ thay đổi một đội bóng, mà thay đổi cả giải đấu", tiền đạo Argentina nói.

Ở khía cạnh cá nhân, ngoài sự gần gũi, anh đề cao vai trò của Guardiola trong những tiến bộ về lối chơi mà bản thân thể hiện. "Tôi học thêm vô vàn kiến thức: di chuyển, đọc khoảng trống... Chính Pep đưa tôi lên đá số 9 ảo. Ở La Masia, tôi vốn chơi sau lưng các trung phong, đó mới là vị trí thật sự của tôi. Khi ra mắt đội một dưới thời Frank Rijkaard và sau đó với Pep, họ xếp tôi đá cánh, nhưng tôi chưa từng thực sự chơi ở vị trí đó. Nhưng nhờ có Pep, tôi liên tục học thêm và trưởng thành hơn về mặt bóng đá", Messi cho hay.

Messi trả lời phỏng vấn ESPN Messi nói về Guardiola trong cuộc phỏng vấn với ESPN Argentina.

Khi được hỏi về mùa giải hay nhất sự nghiệp của bản thân, Messi thừa nhận chính anh cũng không biết phải chọn thế nào. "Tôi không thích thống kê, ngày nay mọi thứ đều xoay quanh các con số. Tôi thích tham gia thật nhiều vào lối chơi chung, vào trận đấu. Có những năm chúng tôi thắng tất cả: vào chung kết Copa America cùng ĐTQG, vô địch Champions League cùng Barca... Nên là khó chọn lắm. Năm 2012, tôi ghi khoảng 91 bàn, nhưng tôi không chơi bóng vì con số đó, thậm chí chưa bao giờ quan tâm, người ta nói thì tôi mới biết. Tôi cũng không bao giờ cố kiến tạo chỉ để phá kỷ lục hay vượt qua ai. Thật khó chọn một năm duy nhất, may mắn là tôi đã có rất nhiều năm tuyệt vời".

Một khía cạnh khác của bản thân cũng được Messi nhắc tới trên ESPN, đó là về tầm quan trọng của gia đình. Anh được phóng viên cho xem lại đoạn video cũ về gia đình mình thời còn khoác áo U20 Argentina. "Với tôi gia đình là tất cả, là điều quan trọng nhất", anh chia sẻ. "Họ luôn ở bên tôi. Chúng tôi từng trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn. Với ĐTQG, chúng tôi từng chịu đựng nhiều nỗi đau. Người thân của tôi còn đau đớn hơn cả tôi".

"Ở Barca, chúng tôi giành được mọi danh hiệu, nhưng khi về ĐTQG chuyện không suôn sẻ, người ta xúc phạm tôi, nói tôi không yêu màu áo, không nên chơi nữa... Gia đình tôi ở lại Argentina và xem hết tất cả các chương trình thể thao trên truyền hình. Bố mẹ và anh chị em tôi đã trải qua những giai đoạn như thế. Tôi may mắn luôn có gia đình bên cạnh. Chúng tôi rất gắn bó. Gia đình bên vợ Antonela cũng vậy. Tôi thích có tất cả mọi người gần gũi, vây quanh, vì cuối cùng đó mới là điều quan trọng nhất", Messi nhấn mạnh.

Hoàng Thông (theo ESPN)