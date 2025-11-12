Messi: 'Tôi không muốn là gánh nặng ở World Cup 2026'

Trong cuộc phỏng vấn với Diario Sport, Lionel Messi chia sẻ nhiều cảm xúc về thời gian ở Barcelona, cuộc sống tại Mỹ và tương lai cùng đội tuyển Argentina.

Siêu sao 38 tuổi nói rằng World Cup 2026 vẫn là mục tiêu trong tầm ngắm, nhưng anh sẽ chỉ góp mặt nếu đủ thể lực. "Tôi háo hức muốn dự World Cup, vì đó là giải đấu đặc biệt nhất", Sport dẫn lời Messi hôm 11/11. "Nhưng tôi không muốn trở thành gánh nặng. Tôi sẽ chỉ thi đấu nếu cảm thấy còn đủ sức để giúp đội tuyển, đủ thể lực để đóng góp cho tập thể".

Messi trong phỏng vấn với Diario Sport. Ảnh: Sport

Một lý do quan trọng khiến Messi cân nhắc, là sự chuẩn bị cho World Cup năm sau sẽ rất khác so với các đồng đội châu Âu. Mùa giải MLS diễn ra gói gọn trong một năm dương lịch, thay vì vắt qua hai năm như ở châu Âu. Inter Miami sẽ nghỉ khoảng ba tháng đầu năm 2026, trước khi vào mùa giải mới. Sau đó gần ba tháng, World Cup sẽ khởi tranh. Đây là lần đầu Messi chuẩn bị cho World Cup trong thời gian ngắn như vậy.

Một nguyên nhân khác là Messi không còn chịu áp lực vô địch World Cup, bởi anh đã làm được điều đó tại Qatar cuối năm 2022. Thủ quân Argentina khẳng định anh vẫn chỉ đang tận hưởng bóng đá. Và khi không còn đủ sức lực và niềm vui, anh sẽ dừng lại.

Messi vô địch World Cup 2022 khi còn khoác áo PSG, nhưng truyền thông cho rằng thời gian anh ở Paris là ác mộng. Messi phủ nhận điều này, và cho rằng gia đình anh cảm thấy hạnh phúc ở Pháp. "Nhưng về bóng đá thì không vui", anh nói. "Tôi không cảm thấy thoải mái khi tập luyện, thi đấu và sinh hoạt hàng ngày. Ở Miami thì khác, cuộc sống yên bình, ít áp lực hơn, và tôi có nhiều thời gian cho gia đình".

Messi vừa trở lại Tây Ban Nha, về thăm Camp Nou vào nửa đêm 10/11. Những hình ảnh được anh đăng trên Instagram thu hút hơn 20 triệu lượt like chỉ sau một ngày. Cựu thủ quân Barca nói rằng anh đã nghĩ sẽ chơi cả sự nghiệp ở Camp Nou. Tuy nhiên, Messi phải chia tay đội bóng hè 2021, không theo cách anh mong muốn.

Dù đã rời Barca hơn bốn năm, anh vẫn dành tình cảm sâu đậm cho nơi từng gắn bó hai thập kỷ. "Chúng tôi rất nhớ Barcelona", anh nói. "Vợ và các con tôi lúc nào cũng nhắc đến thành phố ấy. Chúng tôi có nhà ở đó và sớm muộn gì cũng sẽ trở lại. Tôi rất mong được thấy Camp Nou mới hoàn thành, được sống lại cảm xúc cũ".

Messi nói thêm rằng anh và các đồng đội ở Inter Miami như Luis Suarez, Sergio Busquets hay Jordi Alba vẫn thường xuyên bàn luận về các trận đấu của Barca. Siêu sao 38 tuổi từng nói rằng anh muốn làm một công việc liên quan tới quản lý bóng đá, như giám đốc thể thao. Vì thế, không loại trừ khả năng Messi sẽ đảm nhiệm chức vụ này, hoặc thậm chí là tranh cử chủ tịch Barca sau khi treo giày.

Hoàng An (theo Diario Sport)