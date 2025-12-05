Mbappe đấu Haaland ở vòng bảng World Cup 2026

MỹPháp cùng bảng Na Uy, Anh phải sớm gặp Croatia, sau lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026.

*Tiếp tục cập nhật

Vòng bảng World Cup 2026 không có bảng đấu tử thần, khi có tới 48 đội góp mặt. Vì thế, cuộc đấu được chờ đợi nhất lại mang tính cá nhân, khi Kylian Mbappe lần đầu gặp Erling Haaland ở một trận đấu đội tuyển. Bởi Pháp cùng bảng I với Na Uy, Senegal và một trong ba đội vượt qua vòng play-off liên lục địa giữa Bolivia, Suriname và Iraq.

Rio Ferdinand và MC Samantha Johnson tại lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 ở Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy ở Washington DC (Mỹ) ngày 5/12/2025. Ảnh: AP

Trong khi đó, tuyển Anh rơi vào Bảng L, một bảng đấu gợi nhớ những ký ức vui buồn lẫn lộn của tại World Cup 2018. "Tam Sư" sẽ tái ngộ Croatia, đội bóng đã loại họ ở bán kết trên đất Nga. Họ cũng gặp lại Panama, đối thủ từng đè bẹp với tỷ số 1-6 cũng tại giải đấu đó. Ghana là cái tên còn lại hoàn thiện bảng đấu này, tạo nên những cặp đấu thú vị giữa các phong cách bóng đá khác biệt từ Châu Âu, Bắc Trung Mỹ và Châu Phi.

Ở bảng A, đồng chủ nhà Mexico sẽ đá trận khai mạc gặp Nam Phi tại sân vận động huyền thoại Azteca vào ngày 11/6/2026. Hàn Quốc và đội thắng play-off châu Âu nhánh D (một trong bốn đội gồm CH Czech, Ireland, Đan Mạch và Bắc Macedonia) sẽ hoàn thiện bảng đấu này.

Bảng B sẽ có hai đội châu Âu. Đồng chủ nhà Canada sẽ đối đầu với Qatar, Thụy Sĩ và đội thắng play-off châu Âu nhánh A (Italy/Bắc Ireland/Wales/Bosnia & Herzegovina). Italy đã lỡ hẹn 2 kỳ World Cup gần nhất và họ cần thắng hai trận nữa để trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất. Nếu dự World Cup, họ sẽ gặp Canada ở thành phố Toronto, nơi có cộng đồng người Italy đông đảo.

Kylian Mbappe (trái) và Erling Haaland tranh bóng trong trận Real thắng Man City 3-2 trên sân Etihad, thành phố Manchester, Anh, lượt đi vòng play-off Champions League ngày 11/2/2025. Ảnh: Reuters

Tại bảng C, khuôn mặt của HLV Carlo Ancelotti nghiêm nghị khi thấy lá thăm Morocco gặp Brazil. Dù vậy, hai đối thủ còn lại của Brazil trong bảng không quá khó khăn, là Haiti và Scotland.

Đồng chủ nhà Mỹ rơi vào một bảng đấu vừa sức với Paraguay, Australia và đội thắng play-off châu Âu nhánh C (Slovakia/Kosovo/Thổ Nhĩ Kỳ/Romania). Mỹ sẽ thi đấu trận mở màn tại trên sân SoFi ở Los Angeles.

Đức ở cùng bảng E với Curacao, Bờ Biển Ngà và Ecuador. Hà Lan sẽ gặp Nhật Bản, Tunisia và một trong bốn đội gồm Ukraine, Thụy Điển, Ba Lan và Albania. Đây có thể là bảng đấu khó lường nhất tại giải.

Bỉ dường như dễ thở khi chỉ phải gặp Ai Cập, Iran và New Zealand. Tương tự, đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha cùng bảng tân binh Cape Verde, Arab Saudi và Uruguay.

Đương kim vô địch World Cup, Argentina sẽ cùng bảng Algeria, Áo và tân binh Jordan. Còn Bồ Đào Nha sẽ gặp Colombia, Uzbekistan và một trong ba đội (Jamaica/New Caledonia/CHDC Congo).

World Cup 2026 có 48 đội, chia thành 12 bảng bốn đội. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng và tám đội đứng thứ ba có kết quả tốt sẽ vào vòng 1/16. Vì thế, các đội bóng lớn đều có nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng.

Quang Dũng - Hoàng An