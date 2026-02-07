Mẹo chuẩn bị phòng ngủ giúp ngon giấc

Đặt giường ở vị trí trung tâm, dọn dẹp gầm giường sạch thoáng, điều chỉnh ánh sáng vừa phải, hỗ trợ ngủ ngon và sâu giấc hơn.

Vệ sinh giấc ngủ là tạo không gian ngủ yên tĩnh, thoáng mát, nhiệt độ vừa phải, kết hợp mùi hương dễ chịu để dễ vào giấc và ngủ ngon hơn. Một số mẹo chuẩn bị phòng ngủ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ gồm:

Đặt giường ở vị trí thoáng

Nên đặt giường sao cho có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng, nhưng không thẳng hàng với cửa ra vào. Đầu giường nên đặt sát tường, giường ở vị trí trung tâm và chừa không gian hai bên cho bàn hoặc kệ đèn ngủ. Cách bố trí giường này cho phép bạn quan sát không gian xung quanh mà không cần nhìn thẳng vào cửa, từ đó giảm cảm giác lo lắng.

Loại bỏ mọi thứ gợi nhớ đến công việc

Để áp lực công việc không làm gián đoạn giấc ngủ, nên bố trí khu vực làm việc ở ngoài phòng riêng. Hạn chế đặt máy tính, bàn làm việc hay tủ sách trong phòng ngủ. Các thiết bị điện tử này phát ra ánh sáng xanh, dễ gây mất ngủ.

Dọn dẹp gầm giường

Không nên để nhiều đồ đạc dưới gầm giường vì có thể cản trở lưu thông không khí, khiến không gian ngủ trở nên bí bách, gây cảm giác khó chịu khi nghỉ ngơi và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Ngoài ra, quần áo, giày dép hoặc đồ dùng để lâu ngày dưới gầm giường dễ tích tụ bụi bẩn, nấm mốc, tạo môi trường cho côn trùng phát triển, không có lợi cho sức khỏe.

Chọn màu sắc nhẹ nhàng

Một số nghiên cứu cho thấy màu sắc trong phòng ngủ có thể ảnh hưởng đến cảm xúc và mức độ thư giãn. Các gam màu sáng, dịu như trắng, xanh dương, vàng nhạt, xanh lá cây, bạc giúp tạo cảm giác dễ chịu, từ đó hỗ trợ giấc ngủ tốt hơn.

Hạn chế bóng đèn trong phòng ngủ

Ánh sáng nhân tạo trong phòng ngủ có thể làm rối loạn nhịp sinh học, ức chế quá trình tăng tiết hormone melatonin khi đêm xuống. Nên chọn đèn ánh sáng vàng, cường độ nhẹ và tránh lắp quá nhiều đèn trong phòng ngủ. Ánh sáng dịu vừa phải giúp cơ thể nhận biết đã đến thời điểm nghỉ ngơi, từ đó hỗ trợ sản sinh melatonin và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Liệu pháp hương thơm

Liệu pháp hương thơm giúp đảm bảo không gian thoải mái, dịu nhẹ, góp phần giảm căng thẳng, lo lắng hoặc kích thích tinh thần gây mất ngủ. Nên chọn các loại tinh dầu như oải hương, cam bưởi và hoa cúc vì chúng có khả năng thúc đẩy thư giãn, mang lại cảm giác tích cực và thư thái. Phòng ngủ cần được cách âm với bên ngoài, hạn chế tiếng ồn làm gián đoạn giấc ngủ.

Chọn nệm thoải mái

Độ cứng của nệm có thể khác nhau tùy thuộc cảm nhận của mỗi người. Nhìn chung, nên chọn nệm bạn cảm thấy thoải mái nhất, có thể điều chỉnh độ cứng và hỗ trợ đường cong cột sống.

Anh Chi (Theo Very Well Health)