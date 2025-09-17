Man Utd tốn 16 triệu USD nếu sa thải Amorim trước tháng 11

Man Utd sẽ phải trả khoản đền bù 16 triệu USD nếu sa thải HLV Ruben Amorim trước ngày 1/11, tròn một năm kể từ khi ký hợp đồng.

Theo Daily Mail, đây là điều khoản trong hợp đồng có thời hạn hai năm rưỡi mà Man Utd ký với Amorim vào tháng 11/2024. Khi đó, "Quỷ Đỏ" đã phải trả 13 triệu USD để giải phóng hợp đồng của ông với Sporting Lisbon. Mức lương hiện tại của Amorim vào khoảng 9 triệu USD mỗi năm, chưa kể các khoản thưởng.

HLV Ruben Amorim ngồi xổm trong trận Man Utd thua Man City trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 14/9/2025. Ảnh: Shutterstock

Điều đó có nghĩa nếu sa thải Amorim lúc này, Man Utd sẽ tốn tổng cộng khoảng 35 triệu USD cho HLV tệ nhất lịch sử đội bóng, gồm tiền giải phóng, đền bù và lương. Amorim đang có tỷ lệ thắng chỉ 36,2%, thấp nhất trong những HLV Man Utd kể từ Thế chiến thứ hai.

Nguy cơ bị sa thải của Amorim xuất hiện sau khi Man Utd khởi đầu tệ nhất Ngoại hạng Anh trong 33 năm, với chỉ một chiến thắng sau 4 vòng. Đội bóng cũng bị CLB hạng Tư Grimsby Town loại ở vòng hai Cup Liên đoàn.

Trước ngày 1/11, Man Utd sẽ phải đối mặt lịch thi đấu khó khăn, gặp Chelsea, Brentford, Sunderland, Liverpool, Brighton rồi Nottingham Forest - trận đấu diễn ra đúng một năm Amorim nhậm chức. Thành tích kém cỏi trong chuỗi này có thể khiến ông bị sa thải sau ngày 1/11.

Một yếu tố nữa khiến ban lãnh đạo lo ngại là tình hình tài chính. Tính từ khi Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, Man Utd đã tốn hơn 74 triệu USD để đền bù hợp đồng cho năm HLV tiền nhiệm, gồm David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer và Erik ten Hag. Đó là chưa kể việc thanh lý hợp đồng sớm với HLV Ralf Rangnick.

Ngoài vấn đề tiền bạc, uy tín và năng lực của Amorim cũng bị đặt dấu hỏi. Nhiều cầu thủ trong phòng thay đồ được cho là bắt đầu mất niềm tin vào triết lý chiến thuật của ông. HLV 40 tuổi cũng có xu hướng "ẩn thân" khi đội gặp khó khăn, điển hình như cảnh quay ông né tránh ở loạt luân lưu với Grimsby, hay khi Bruno Fernandes sút quả phạt đền quyết định trước Burnley.

Amorim cũng nhiều lần gây tranh cãi bằng phát ngôn sau trận. Ông từng thừa nhận "đôi khi ghét các cầu thủ", tuyên bố thà bị sa thải còn hơn thay đổi triết lý, hay ám chỉ sẽ chọn HLV thủ môn 63 tuổi ra sân thay vì Marcus Rashford.

Trong trường hợp Man Utd buộc phải thay tướng, các nhà cái tại Anh đánh giá bốn ứng viên hàng đầu là Marco Silva (Fulham), Oliver Glasner (Crystal Palace), Unai Emery (Aston Villa) và Andoni Iraola (Bournemouth). Dù vậy, ban lãnh đạo "Quỷ Đỏ" vẫn ủng hộ Amorim ít nhất đến hết tháng 10, với hy vọng ông có thể xoay chuyển tình thế.

Hoàng An (theo Daily Mail)