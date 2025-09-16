Man Utd không đánh giá lại HLV Amorim

AnhDù khởi đầu tệ nhất Ngoại hạng Anh trong 33 năm, ban lãnh đạo Man Utd vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Ruben Amorim.

Theo Sky Sports, nội bộ Man Utd giữ quan điểm không đưa ra những quyết định nóng vội. Họ tin rằng dự án của Amorim là dài hạn và không muốn lặp lại vòng xoáy thay HLV liên tục suốt 12 năm qua, kể từ khi Alex Ferguson nghỉ hưu.

"Sẽ không có chuyện đánh giá lại HLV sau mỗi thất bại. Chúng tôi biết đây là một quá trình nhiều năm", một nguồn tin từ CLB chia sẻ.

HLV Ruben Amorim sau trận Man Utd thua Man City trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng 4 Ngoại hạng Anh ngày 14/9/2025. Ảnh: Reuters

Amorim cũng khẳng định ông sẽ không thay đổi triết lý bóng đá của bản thân. Sau trận thua Man City, HLV 40 tuổi nói: "Tôi sẽ không thay đổi triết lý. Nếu không, họ phải thay HLV".

Phát biểu của Amorim đồng nghĩa "Quỷ đỏ" sẽ tiếp tục chơi với đội hình ba trung vệ, hoặc họ cần sa thải HLV Amorim. Ban lãnh đạo Man Utd hiểu rõ điều này từ khi bổ nhiệm ông tháng 11/2024.

Dù vậy, áp lực đang tăng nhanh. Sau bốn vòng, Man Utd mới có bốn điểm, xếp thứ 14, và sớm bị loại khỏi Cup Liên đoàn. Mùa trước, họ đạt số điểm thấp nhất lịch sử CLB ở Ngoại hạng Anh (42 điểm) và cũng thua nhiều trận nhất (15 trận). Trận gặp Chelsea trên sân Old Trafford cuối tuần này sẽ kiểm chứng thêm khả năng tại vị của HLV người Bồ Đào Nha.

Không chỉ kết quả, lối chơi của Man Utd cũng bị đặt dấu hỏi. Amorim trung thành với hệ thống ba trung vệ, nhưng thiếu nhân sự phù hợp. Patrick Dorgu được cho là không đáp ứng yêu cầu trong vai trò hậu vệ công biên trái. Trong khi, tài năng trẻ Kobbie Mainoo vẫn chưa đá chính trận nào ở Ngoại hạng Anh mùa này, khiến nhiều CĐV đặt câu hỏi.

Ban lãnh đạo với CEO Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox vẫn tìm thấy lý do để kiên nhẫn. Họ cho rằng đội bóng đang thua vì những chi tiết nhỏ. Ví dụ ở trận derby, nếu cú vô-lê của Bryan Mbeumo không bị Gianluigi Donnarumma cứu thua xuất thần, hay Casemiro không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở cột hai, kết quả có thể đã khác. Ngoài ra, chấn thương của Mason Mount và Matheus Cunha làm đội hình thiếu chiều sâu so với các CLB trong nhóm "Big 6".

Dù vậy, ban lãnh đạo Man Utd cũng chưa chắc sẽ giữ được vị trí, nếu tình hình xấu hơn trong những vòng tới. Berrada và Wilcox đã đặt trọn niềm tin vào Amorim. Có nghĩa nếu HLV người Bồ Đào Nha bị sa thải, Berrada và Wilcox cũng có nguy cơ mất việc. Trước đó, tỷ phú Jim Ratcliffe đã sa thải Giám đốc thể thao Dan Ashworth vì ông không ủng hộ việc bổ nhiệm Amorim.

Truyền thông Anh còn tiết lộ Amorim có thể được giải cứu nếu tình hình tại Old Trafford đi đến bế tắc. Ứng viên sáng giá cho ghế chủ tịch Benfica, Joao Noronha Lopes đã dự khán trận derby cùng cựu tiền đạo Nuno Gomes, bạn thân của Amorim. Lopes cho biết ông muốn đưa Amorim trở lại Lisbon nếu thắng cử. "Một ngày nào đó Amorim sẽ dẫn dắt Benfica", Gomes nói.

Khả năng trở về quê hương là có thật, nhưng Amorim vẫn đang tập trung vào công việc tại Old Trafford. "Tôi biết CĐV đang đau đớn, nhưng tôi còn đau hơn khi chưa thể xoay chuyển tình thế này", ông nói.

Hoàng An (theo Sky Sports, Daily Mail)