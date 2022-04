Mâm Xôi Vàng hủy giải dành cho Bruce Willis

Ban tổ chức Mâm Xôi Vàng hủy bỏ giải thưởng chế giễu Bruce Willis sau khi tài tử giải nghệ vì mắc hội chứng bất lực ngôn ngữ.

Hôm 31/3, John Wilson và Mo Murphy - hai người sáng lập Mâm Xôi Vàng - thông báo đã hủy giải "Màn trình diễn tệ nhất của Bruce Willis" trao trước đó hai ngày.

Họ nói: "Chúng tôi rất tiếc về bệnh tình của anh ấy, điều mà ban tổ chức mới biết sau khi gia đình công khai. Người đại diện đáng lẽ không nên để nam diễn viên đóng nhiều phim như vậy trong thời gian ngắn. Chúng tôi hy vọng những điều tốt đẹp nhất tới gia đình Bruce Willis".

Bruce Willis trong "Cosmic Sin" (2021), bộ phim bị bêu riêu tại lễ trao giải Mâm Xôi Vàng cuối tháng 3. Ảnh: Paramount

Một ngày trước, gia đình Bruce Willis cho biết tài tử quyết định giải nghệ sau khi bị chẩn đoán mắc hội chứng bất lực ngôn ngữ (aphasia). Căn bệnh là tình trạng người bệnh mất khả năng giao tiếp bình thường, thường do đột quỵ, chấn thương đầu hoặc u não...

Hồi tháng 2, ngôi sao thương hiệu Die Hard thành tâm điểm chú ý khi lần đầu tiên trong lịch sử Mâm Xôi Vàng, ban tổ chức tạo hẳn một hạng mục riêng cho anh - "Màn trình diễn tệ nhất của Bruce Willis trong năm 2021". Tám bộ phim được đề cử gồm American Siege, Apex, Cosmic Sin, Deadlock, Fortress, Midnight in the Switchgrass, Out of Death và Survive the Game.

Bruce Willis, sinh năm 1955, là diễn viên người Mỹ gốc Đức. Anh nổi tiếng sau loạt tác phẩm hài tình cảm thập niên 1980 như Moonlighting, Hudson Hawk... Sau đó, tài tử chuyển hướng đóng phim hành động và góp mặt trong hàng loạt bom tấn đình đám. Willis được biết đến nhiều nhất với vai John McClane trong loạt phim Die Hard. Tổng doanh thu phòng vé của anh khoảng hơn 8,3 tỷ USD, thuộc top 100 diễn viên ăn khách nhất mọi thời, theo thống kê của The Numbers.

Trailer "American Siege" Bruce Willis Bruce Willis trong "American Siege". Video: IMDb

Đạt Phan