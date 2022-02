Lý do Bruce Willis bị Mâm Xôi Vàng 'bêu riếu'

Tài tử Bruce Willis đóng tám phim trong năm 2021 nhưng tất cả chỉ thu về khoảng 500.000 USD tại phòng vé.

Ngôi sao thương hiệu Die Hard thành tâm điểm chú ý khi lần đầu tiên trong lịch sử Mâm Xôi Vàng, ban tổ chức tạo hẳn một hạng mục riêng cho anh - "Màn trình diễn tệ nhất của Bruce Willis trong năm 2021". Tám bộ phim được đề cử gồm American Siege, Apex, Cosmic Sin, Deadlock, Fortress, Midnight in the Switchgrass, Out of Death và Survive the Game.

Các tác phẩm chỉ đạt điểm trung bình 5% trên Rotten Tomatoes, trong đó Fortress là dự án tốt nhất với 20% đánh giá tích cực từ giới phê bình.

Bruce Willis là người đầu tiên có hạng mục riêng trong lịch sử hơn 40 năm của Mâm Xôi Vàng - kết quả sẽ được công bố vào tháng 3. Ảnh: AFP

Theo cây viết Elisabeth Vincentelli của tờ The New York Times, công chúng không còn mặn mà với Bruce Willis những năm gần đây. Tài tử tham gia hàng loạt dự án có nhan đề và nội dung từa tựa nhau, từ First Kill (2017) cho đến Hard Kill (2020) hay Marauders (2016), Death Wish (2018)... "Sự thật là hầu hết tác phẩm này đều dở. Tôi rất kỳ vọng tìm được một phim hay vì là fan của anh từ thời đóng John McClane trong Die Hard", Vincentelli nhận xét.

Các ngôi sao phòng vé sa sút khi về già là điều không hiếm ở Hollywood. Nhiều tên tuổi như Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone... cũng không còn được các nhà sản xuất săn đón như trước. Số khác như Nicolas Cage, Johnny Depp... tìm thử thách mới với thể loại phim độc lập, giàu tính thể nghiệm và nghệ thuật hơn.

Điều khiến Bruce Willis bị chê cười là anh đóng quá nhiều phim mà không bận tâm tới chất lượng dự án hay màn trình diễn của bản thân. Tính từ năm 2015 đến nay, tài tử góp mặt trong gần 30 phim điện ảnh và truyền hình. Con số này được đánh giá là quá nhiều. Những nam diễn viên nổi danh từ thập niên 1990 như Matt Damon, Leonardo DiCaprio thường chỉ nhận một hoặc hai phim trong năm.

Những dự án Willis nhận gần đây đa phần thuộc thể loại hành động thuần túy, với kịch bản bị gán mác "công nghiệp" và không có nhiều điểm mới mẻ. Chúng tràn ngập cảnh đấu súng, cháy nổ. Giới phê bình nhận xét hầu hết tác phẩm đã lỗi thời, tập trung xây dựng mẫu nhân vật nam chính anh hùng cục mịch, thiếu chiều sâu.

Theo NY Times, Willis thường chủ động chọn vai đơn giản, không nhiều cảnh hành động và nhường đất diễn cho đồng nghiệp. Nhiều bộ phim, anh xuất hiện như một "khách mời", nói hoặc làm vài hành động châm biếm, hài hước. Khi đóng Once Upon a Time in Venice (2017), Willis khỏa thân và lướt ván. Tác phẩm là một trong những màn trình diễn hiếm hoi gây chú ý của diễn viên nhiều năm gần đây.

Danh hài Jeff Ross từng gọi anh là "thợ săn kịch bản tệ". Trên các diễn đàn, người hâm mộ thường đùa rằng Willis "có nhiều hóa đơn phải trả" nên luôn sẵn sàng gật đầu mỗi khi các nhà sản xuất ngỏ lời mời. Năm nay, anh cũng nhận lời tham gia thêm 12 bộ phim. Trong đó, 10 dự án đã hoàn thành khâu quay và đang chờ hậu kỳ hoàn thiện. Một người dùng trên Reddit bình luận: "Với tần suất làm việc như hiện nay, Bruce Willis có thể đóng cả trăm phim một năm nếu Hollywood có đủ dự án cho anh ấy. Tất nhiên, chúng ta sẽ hiếm khi xem hay nghe tin về chúng vì đa phần không ra rạp, chỉ phát hành bản DVD hoặc trực tuyến".

Bruce Willis, sinh năm 1955, là diễn viên người Mỹ gốc Đức. Anh nổi tiếng sau loạt tác phẩm hài tình cảm thập niên 1980 như Moonlighting, Hudson Hawk... Sau đó, tài tử chuyển hướng đóng phim hành động và góp mặt trong hàng loạt bom tấn đình đám. Willis được biết đến nhiều nhất với vai John McClane trong loạt phim Die Hard. Tổng doanh thu phòng vé của anh khoảng hơn 8,3 tỷ USD, thuộc top 100 diễn viên ăn khách nhất mọi thời, theo thống kê của The Numbers.

Đạt Phan