Phim về công nương Diana dẫn đầu đề cử Mâm Xôi Vàng

“Diana: The Musical” - phim nhạc kịch về công nương Diana - nhận chín đề cử Mâm Xôi Vàng, giải cho tác phẩm tệ nhất năm.

Trong danh sách do ban tổ chức Golden Raspberry (Mâm Xôi Vàng) công bố hôm 7/2, Diana: The Musical nhận chín đề cử trong đó có phim, nam và nữ chính tệ nhất. Ban tổ chức giới thiệu về phim: "Phiên bản Netflix chuyển thể từ vở kịch thất bại bậc nhất của Broadway, chỉ được diễn khoảng 40 buổi".

Diana The Musical trailer Trailer "Diana: The Musical". Video: Netflix

Diana: The Musical do David Bryan và Joe DiPietro viết nhạc và lời. Kịch bản dựa trên cuộc đời công nương Diana của hoàng gia Anh. Tác phẩm phát sóng trực tuyến hồi tháng 10/2021, lập tức chịu nhiều lời chê từ khán giả và giới phê bình. Cây viết Charles McNulty của Los Angeles Times nhận xét phần nhạc quá cũ. The Guardian chấm tác phẩm một trên năm sao, với bình luận: "Đây sẽ là tác phẩm thiên tài nếu được gắn mác trào phúng. Tuy nhiên, nó hoàn toàn không phải vậy". Nhiều người thậm chí chỉ trích phim bôi nhọ hình ảnh Diana.

Hai phim Karen và The Woman in the Window cùng xếp phía sau với năm đề cử, gồm hạng mục phim tệ nhất. Hai nữ chính lần lượt là Taryn Manning và Amy Adams có tên ở mục nữ chính tệ nhất năm. Ở hạng mục nam chính, nhiều tài tử từng đoạt giải Oscar như Ben Affleck, Mel Gibson hay Jared Leto bị đề cử.

Bruce Willis trong "American Siege". Ảnh: IMDb

Tài tử Bruce Willis cũng là cái tên gây chú ý tại Mâm Xôi Vàng năm nay. Ban tổ chức tạo một hạng mục riêng cho anh với lý do "có quá nhiều phim dở trong năm". Hạng mục này liệt kê tám phim ngôi sao Die Hard góp mặt gồm American Siege, Apex, Cosmic Sin, Deadlock, Fortress, Midnight in the Switchgrass, Out of Death và Survive the Game. Trong đó, giới chuyên môn cho rằng American Siege nhiều khả năng chiến thắng nhất.

Golden Raspberry Awards (Mâm Xôi Vàng) là giải thường niên ra đời năm 1981 để chế giễu các phim, diễn viên thất bại trong năm. Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 26/3, trước Oscar một ngày như thông lệ hàng năm.

Đạt Phan (theo Los Angles Times)