Phim về Công nương Diana nhận Mâm Xôi Vàng 2022

"Diana: The Musical" - phim về Công nương Diana - nhận giải tác phẩm tệ nhất năm tại Mâm Xôi Vàng 2022.

Sáng 28/3 (giờ Hà Nội), khán giả mới biết các chủ nhân của giải Oscar năm nay. Tuy nhiên, theo Variety, Hollywood dành dịp cuối tuần để châm biếm những tác phẩm điện ảnh và màn trình diễn tệ hại của mùa phim năm qua. Diana: The Musical thống trị tại các hạng mục quan trọng gồm phim tệ nhất, đạo diễn (cho Christopher Ashley), nữ chính (Jeanna de Waal) và nữ phụ (Judy Kaye).

Diana The Musical trailer Trailer "Diana: The Musical". Video: Netflix

Diana: The Musical do David Bryan và Joe DiPietro viết nhạc và lời. Kịch bản dựa trên cuộc đời Công nương Diana của hoàng gia Anh. Tác phẩm phát sóng trực tuyến hồi tháng 10/2021, lập tức nhận nhiều lời chê từ khán giả và giới phê bình. Cây viết Charles McNulty của Los Angeles Times nhận xét phần nhạc quá cũ. The Guardian chấm tác phẩm một trên năm sao, với bình luận: "Đây sẽ là tác phẩm thiên tài nếu được gắn mác trào phúng. Tuy nhiên, nó hoàn toàn không phải vậy". Nhiều người thậm chí chỉ trích phim bôi nhọ hình ảnh Diana.

Bom tấn Space Jam: A New Legacy của Warner Bros cũng bị bêu riếu tại lễ trao giải, thắng ba hạng mục "Tác phẩm ngoại truyện, remake, ăn theo tệ nhất", "Màn kết hợp tệ nhất" và "Nam chính tệ nhất". Hai giải diễn xuất của phim cùng dành cho ngôi sao bóng rổ LeBron James. Tài tử Jared Leto - người từng được kỳ vọng nhận đề cử Oscar năm nay - bị xướng tên ở hạng mục nam phụ với vai Paolo trong House of Gucci.

Trailer "Space Jam: A New Legacy" Trailer "Space Jam: A New Legacy". Video: CGV

Tài tử Bruce Willis cũng là cái tên gây chú ý tại Mâm Xôi Vàng năm nay. Ban tổ chức tạo một hạng mục riêng cho anh với lý do "có quá nhiều phim dở trong năm". Tác phẩm chiến thắng là Cosmic Sin, vượt qua những dự án còn lại của anh gồm American Siege, Apex, Deadlock, Fortress, Midnight in the Switchgrass, Out of Death và Survive the Game.

Golden Raspberry Awards (Mâm Xôi Vàng) là giải thường niên ra đời năm 1981 để chế giễu các tác phẩm điện ảnh, diễn viên thất bại trong năm. Các thành viên phải trả phí để tham gia bình chọn. Tuy nhiên, ban tổ chức không yêu cầu họ phải xem hết phim đề cử. Từ năm 2021, sự kiện chuyển sang hình thức trao giải trực tuyến vì Covid-19. Trước đó, một số ngôi sao như Bill Cosby, Sandra Bullock, Halle Berry từng trực tiếp đến nhận giải.

Đạt Phan