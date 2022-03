Những diễn viên 'rinh' Oscar lẫn Mâm Xôi Vàng

Tài tử Ben Affleck thắng giải Oscar đầu tiên năm 1998 với "Good Will Hunting", bộ phim do anh viết kịch bản và đóng cùng bạn thân Matt Damon. Năm 2013, anh đoạt giải lần hai với vai trò nhà sản xuất "Argo". Trong sự nghiệp, Affleck ba lần bị bêu riếu tại hạng mục nam chính Mâm Xôi Vàng với các phim "Daredevil", "Gigli" và "Paycheck". Năm 2017, anh cùng bạn diễn Henry Cavill nhận giải "Màn kết hợp tệ nhất" với phim "Batman v Superman: Dawn of Justice". Năm nay, anh cũng nhận một đề cử nam phụ với phim "The Last Duel". Ảnh: AFP