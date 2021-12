TP HCMỞ tuổi 76, nghệ sĩ Mạc Can sống trong nhà trọ 10 m2 tại Bình Tân, nương tựa vợ, không muốn phiền con cháu.

Mạc Can: 'Tuổi già không muốn phiền ai' 25s đầu video trích Youtube Van Son 45 Liveshow Minnesota 2014.

Hai tháng qua, một bên chân của Mạc Can không cử động được khiến ông di chuyển khó khăn, chủ yếu nằm trên giường. Vợ ông - bà Dương Thị Mai, 72 tuổi - bên cạnh chăm sóc. Trước khi đổ bệnh, ông có thu nhập từ việc biểu diễn sân khấu, đóng phim và viết lách.

Nghệ sĩ Mạc Can tên thật Lê Trung Can, sinh năm 1945 tại Tiền Giang. Ông tham gia rất nhiều lĩnh vực: viết văn, đóng phim, biên kịch, làm ảo thuật, diễn hài... Mạc Can cũng viết nhiều sách như: Ba... ngàn lẻ một đêm, Quỷ với bụt và thần chết, Tấm ván phóng dao... Những bộ phim ông từng tham gia là Ván bài lật ngửa, Người đẹp Tây Đô, Đất khách, Cổ tích Việt Nam, Dưới cờ đại nghĩa, Vó ngựa trời Nam... Năm 1997, ông ghi dấu với vai bác Ba Phi trong phim truyền hình Đất phương Nam.

Hồi giữa tháng 10, phim If wood could cry, it would cry blood của đạo diễn Nguyễn Phan Linh Đan đoạt giải tại chợ dự án châu Á của Liên hoan phim Busan. Theo thông tin trên website liên hoan, phim chuyển thể từ tiểu thuyết tự truyện Tấm ván phóng dao của nghệ sĩ Mạc Can. Phim đi sâu quá khứ của Mạc Can - khi là con trong một gia đình gánh xiếc lưu động.

Hoàng Dung - Hoàng Thanh