Mạc Can - bác Ba Phi của "Đất phương Nam" - chống gậy hội ngộ nghệ sĩ Hồng Vân, MC Lại Văn Sâm... trong show "Ký ức vui vẻ".

Nhận lời tham gia một show truyền hình sau nhiều năm, ông phải nhờ người dìu đến trường quay vì chân yếu, đi lại khó khăn. Mạc Can xúc động khi gặp lại các đồng nghiệp một thời. Ông trò chuyện với MC Lại Văn Sâm bằng lối hài hước quen thuộc. Khi được hỏi thăm về sức khỏe, ông đùa: "Lúc nào tôi cũng tập tạ". Nghệ sĩ cho biết dù tuổi già nhiều chật vật, khó khăn, ông chưa bao giờ buồn. Ông nói: "Hãy yêu cuộc đời này đi vì chẳng có lý do nào để ta chán ghét nó cả".

Nghệ sĩ Mạc Can tái xuất ở tuổi 75 Mạc Can trò chuyện với Lại Văn Sâm trong trailer tập một mùa ba. Chương trình sẽ phát sóng tối 22/11. Video: Mie.

Ở tuổi 75, Mạc Can sống một mình trong phòng trọ gần 15 m2 tại Thanh Đa (TP HCM). Nhiều năm nay, ông bị bệnh loét dạ dày vì ăn uống và nghỉ ngơi không hợp lý. Tháng 6/2019, sau một cuộc họp với các nhà văn, ông chạy xe về nhà thì ngất giữa đường, được người dân sơ cứu và đưa vào bệnh viện. Lần đó, ông phải nhập viện hàng tuần. Bệnh thấp khớp cũng khiến ông đi lại khó khăn, đôi lúc cần người hỗ trợ. Tuy vậy, khi được mời diễn ảo thuật cho trẻ em, ông liền nhận lời.

Mạc Can cho biết đang tập trung viết cuốn hồi ký về cuộc đời và sự nghiệp của mình để gửi cho Nhà xuất bản Trẻ, in thành sách. Năm 2019, hai cuốn Tấm ván phóng dao và Vừa đi vừa nhìn vừa suy nghĩ của ông được tái bản. Những năm qua, thu nhập chính của nhà văn đến từ việc viết lách, nhất là sáng tác truyện ngắn, và trợ cấp từ Hội Nhà văn TP HCM.

Mạc Can vẫn cần mẫn viết lách ở tuổi 75. Ảnh: Đông Tây.

Nghệ sĩ Mạc Can tên thật Lê Trung Can, sinh năm 1945 tại Tiền Giang. Ông tham gia rất nhiều lĩnh vực: viết văn, đóng phim, biên kịch, làm ảo thuật, diễn hài... Mạc Can cũng viết nhiều sách như: Ba... ngàn lẻ một đêm, Quỷ với bụt và thần chết, Tấm ván phóng dao... Những bộ phim ông từng tham gia là Ván bài lật ngửa, Người đẹp Tây Đô, Đất khách, Cổ tích Việt Nam, Dưới cờ đại nghĩa, Vó ngựa trời Nam... Năm 1997, ông ghi dấu với vai bác Ba Phi trong phim truyền hình Đất phương Nam, từ đó thường được gọi bằng tên nhân vật này.

Ký ức vui vẻ là chương trình tập hợp nghệ sĩ ở nhiều thế hệ, chia thành các đội từ thập niên 1960 đến 2000. Qua các vòng thử thách, các nghệ sĩ ôn lại ký ức vui buồn từ cuộc sống đến âm nhạc, phim ảnh... Chương trình do MC Lại Văn Sâm dẫn dắt, đến nay kéo dài được ba mùa.

Tam Kỳ