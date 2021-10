Phim Việt đoạt giải dự án ở LHP Busan

Hàn QuốcPhim "If wood could cry, it would cry blood" của đạo diễn Nguyễn Phan Linh Đan đoạt giải tại chợ dự án châu Á của Liên hoan phim Busan.

Đạo diễn nhận giải thưởng quốc tế ArteKino trị giá 6.000 euro (158 triệu đồng) dành cho dự án. Giải do CineMart - công ty điện ảnh của Cộng hòa Czech - và Arte France - công ty sản xuất phim ở Pháp - trao nhằm hỗ trợ tài chính cho các dự án. Ngoài ra, phim có thể chiếu trên website của ArteKino Festival - liên hoan phim của châu Âu - diễn ra từ ngày 1 đến 31/12.

Theo thông tin trên website liên hoan, phim chuyển thể từ tiểu thuyết tự truyện Tấm ván phóng dao của nghệ sĩ Mạc Can. Phim đi sâu quá khứ của Mạc Can - khi là con trong một gia đình gánh xiếc lưu động. Tác phẩm xoay quanh ba anh em ruột cùng nhau thực hiện tiết mục phóng dao. Ba, 14 tuổi, cầm tấm ván để anh Hai phóng dao vào. Để tăng phần kích thích, Tư - em gái Hai - đứng trước tấm ván. Tài năng của anh trai và sự dũng cảm của em gái giúp họ biểu diễn tiết mục thành công nhưng cũng dẫn đến bi kịch. Tư phải đối mặt nguy hiểm trong mỗi tiết mục nhưng người bố luôn để cô làm "mục tiêu", vì Tư là cô gái duy nhất trong gánh xiếc và khán giả thường thích những tiết mục thót tim liên quan đến nữ giới.

Bộ phim thể hiện thế giới trong tâm trí của Ba, khi cậu cố gắng cứu em gái khỏi số phận không thể tránh khỏi mà cậu đã mơ thấy - Tư bị trúng dao, dưới áp lực tài chính của cuộc sống gia đình thời chiến. Qua đó, truyền tải thông điệp về hành trình trưởng thành, khám phá bản sắc và vị trí của một người với tư cách là cá nhân trong gia đình và xã hội.

Đạo diễn Nguyễn Phan Linh Đan. Ảnh: Facebook L Dan Nguyen Phan

Trailer, hình ảnh phim hiện vẫn được giữ kín. If wood could cry, it would cry blood là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn trẻ Nguyễn Phan Linh Đan. Cô từng làm đạo diễn hình ảnh cho Bí mật của gió (2020) - phim do cha cô, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện. Cô học chuyên ngành Sản xuất phim và truyền hình tại Trường nghệ thuật Tisch của Đại học New York.

Secret of My Father của nhà làm phim gốc Busan Jero Yun thắng giải cao nhất, nhận 15.000 USD (hơn 341 triệu đồng) tiền mặt. Trên Variety, đạo diễn Jero Yun nói: "Tôi đã giải quyết những câu hỏi cốt yếu về ý nghĩa của gia đình qua tổn thương cá nhân, xung đột và hòa giải".

Tác phẩm Memento Mori của đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ, nhà sản xuất Nguyễn Hoàng Điệp và Nguyễn Trinh Hoan góp mặt trong chợ dự án nhưng không đoạt giải.

Phim Việt tham gia chợ dự án của liên hoan Busan Trailer phim "Memento Mori: Nước" của đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ. Video: Marcus Mạnh Cường Vũ

Chợ dự án được đánh giá là bộ lọc tốt nhất hiện có cho các phim nghệ thuật châu Á. Đạo diễn có dự án được chọn sẽ thuyết trình trước các nhà sản xuất, nhà đầu tư quốc tế nhằm nhận giải thưởng bằng tiền mặt để làm phim. Sự kiện năm nay diễn ra trong ba ngày, từ ngày 12 đến 14/10, áp dụng hình thức trực tuyến và trực tiếp. Đại diện ban tổ chức cho biết họ sắp xếp khoảng 500 cuộc trao đổi cho 25 dự án (gấp bốn lần năm ngoái) đến từ 14 quốc gia và khu vực.

Tháng 10/2020, dự án Tick it của Trần Thanh Huy - đạo diễn phim Ròm - nhận giải 10.000 USD (232 triệu đồng) khi chiến thắng tại Chợ dự án châu Á.

Các đạo diễn đang thuyết trình trước nhà đầu tư, sản xuất. Ảnh: Biff

Danh sách giải Chợ dự án châu Á - Asian Project Market - Giải thưởng Busan: Secret of My Father - Hàn Quốc - Giải thưởng CJ ENM: Before, Now & Then - Indonesia - Giải thưởng KB: Fixed Love, Fixed Girl - Hàn Quốc - Giải thưởng Nutrilite: Lives of Crime - Đài Loan - Giải thưởng quốc tế ArteKino: If wood could cry, it would cry blood - Việt Nam - Giải thưởng Pop Up Film Residency: Elephants in the Fog - Nepal - Giải thưởng Moneff: Spectrum - Hàn Quốc

Hiểu Nhân