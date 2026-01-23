Mặc cảm, lo âu vì mắc viêm gan B

Thanh, 26 tuổi, sợ lây virus gây viêm gan B cho đồng nghiệp, tự tìm một góc khuất để ăn trưa một mình, tránh tiếp xúc quá gần.

Cô gái cho biết nhận kết quả mắc viêm gan B thể hoạt động khi tầm soát sức khỏe cách đây hai tháng, không rõ nguồn lây. Thanh nhận đơn thuốc để điều trị ngoại trú, bác sĩ dặn tái khám 3 tháng một lần, tránh rượu bia, thuốc lá, không thức đêm.

Dù chưa có dấu hiệu tổn thương gan, Thanh vẫn mặc cảm vì bệnh có thể lây, phải dùng thuốc kéo dài. Việc không rõ đã lây nhiễm từ ai khiến Thanh sợ bệnh hơn, không dám tâm sự với bạn bè hoặc người thân.

Tại công ty, Thanh e dè việc trò chuyện với người xung quanh. Chị từ chối các buổi tụ tập, chọn một góc vắng người để ngồi ăn trưa, luôn đeo khẩu trang và đưa ra lý do "đang bị dị ứng da mặt" để tránh phải tiếp xúc gần.

Nhiều người suy sụp và mặc cảm khi mắc bệnh viêm gan B. Ảnh: Vecteezy

Còn Huy, 27 tuổi, Hà Nội, luôn né tránh mỗi khi bạn gái rủ cùng đi khám sức khỏe tiền hôn nhân. Chàng trai mắc viêm gan B từ khi mới lọt lòng, vẫn duy trì khám định kỳ hàng năm, nhưng không dám nói với bạn gái vì sợ cô sẽ yêu cầu chia tay. Mỗi khi ở bên bạn gái, Huy luôn cố gắng kiểm soát bản thân, tránh tiến tới tình dục để đảm bảo không có khả năng lây bệnh. Nỗi mặc cảm về viêm gan B cũng khiến Huy chần chừ, chưa dám ngỏ lời cầu hôn dù cả hai đã yêu nhau nhiều năm.

BS.CKI Nguyễn Lê Nga, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết người bệnh viêm gan B luôn có những mặc cảm và lo lắng liên quan đến bệnh, phổ biến là cảm giác tự ti khi phải uống thuốc điều trị kéo dài và đi khám thường xuyên. Họ cũng lo lắng bị kỳ thị do nhiều người hiểu sai rằng viêm gan B dễ lây qua tiếp xúc thông thường, dẫn đến tránh tham gia các hoạt động tập thể. Một số người lại kiêng khem quá mức, vì sợ bệnh sẽ tiến triển thành ung thư.

Theo bác sĩ Nga, y học đã chứng minh người bệnh viêm gan B nếu được theo dõi và điều trị đúng cách vẫn có thể sống khỏe mạnh, làm việc và sinh hoạt bình thường. Có ba đường lây nhiễm viêm gan B gồm: đường máu, quan hệ tình dục và lây từ mẹ sang con trong quá trình mang thai, sinh nở. Bệnh không lây qua sinh hoạt bình thường như ăn uống chung.

Do đó, người bệnh viêm gan B không nên quá mặc cảm, tự ti, tránh tiếp xúc với người khác. Về chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, người bệnh nên tham khảo ý kiến của bác sĩ, không nên sử dụng các phương pháp kiêng khem quá hà khắc.

Người dân khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine viêm gan B tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Hoàng Dương

Mọi người cần làm theo hướng dẫn của bác sĩ nếu chưa cần uống thuốc, hoặc tuân thủ chỉ định điều trị theo đơn kê toa, tái khám đúng hẹn để bác sĩ kịp thời theo dõi tiến độ bệnh. Tuyệt đối không tự ý bỏ thuốc hoặc dùng các phương pháp dân gian chưa được kiểm chứng.

Bên cạnh đó, người bệnh cũng nên chia sẻ về bệnh tình cho người thân hoặc người thường xuyên tiếp xúc để có biện pháp phòng lây lan. Khuyến khích mọi người đi khám, xét nghiệm và tiêm ngừa vaccine viêm gan B để phòng bệnh chủ động.

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc tiêm vaccine viêm gan B có hiệu quả phòng lây nhiễm virus viêm gan B, qua đó phòng bệnh ung thư gan và tử vong do ung thư gan. Người lớn cần xét nghiệm viêm gan B trước khi tiêm.

Hoàng Ân

*Tên nhân vật được thay đổi.