Vì sao phụ huynh cho con tiêm vaccine ngừa HPV trước tuổi 15?

Chị Thúy Tiên, 49 tuổi, xin cho con nghỉ học buổi chiều để đưa đi tiêm vaccine HPV nhằm được áp dụng phác đồ hai mũi tiêm, tiết kiệm chi phí.

Người phụ nữ ở xã Nhà Bè, TP HCM cho biết, chị đã được bác sĩ tư vấn và cũng tìm hiểu kỹ về HPV từ năm ngoái. Chị vốn dự định cho con đi tiêm từ lâu, song, do con gái bận học, chị bận đi làm nên cứ lần lữa. Con gái chị năm nay học lớp 9, sắp tròn 15 tuổi.

"Khi nhìn lại tuổi con mới giật mình, suýt nữa bỏ lỡ thời gian thuận lợi. Trước 15 tuổi chỉ cần tiêm 2 mũi, từ 15 tuổi trở lên phải tiêm 3 mũi", chị Tiên nói, thêm rằng với phác đồ này, gia đình chị tiết kiệm được hơn 2 triệu đồng.

Chị Tiên cũng cho biết bản thân rất sợ căn bệnh ung thư cổ tử cung, song đã quá tuổi tiêm. Vì vậy, chị đi khám phụ khoa định kỳ và làm xét nghiệm tầm soát bệnh theo khuyến cáo.

Chị Tiên cho con gái nghỉ học để tiêm vaccine HPV khi sắp tròn 15 tuổi tại VNVC. Ảnh: Khánh Hòa

Tương tự, chị Hoàn, 45 tuổi, Tân Hưng, TP HCM, đưa con trai hơn 14 tuổi đến VNVC Sunrise City tiêm vaccine HPV phòng 9 type và nhắc cúm mùa. Trước đây chị nghĩ vaccine chỉ dành cho nữ, sau khi tìm hiểu mới biết nam giới cũng cần tiêm để phòng bệnh.

"Sau mũi hôm nay, 6 tháng sau con tiêm tiếp mũi hai, cũng gần sát ngày sinh nhật tròn 15 tuổi", chị Hoan nói.

Bác sĩ Lê Thị Gấm, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết ngoài tiết kiệm chi phí, việc tiêm ngừa HPV khi trẻ 9-15 tuổi có nhiều lợi ích. Đầu tiên, đây là độ tuổi vàng, cơ thể đáp ứng miễn dịch mạnh nhất, tạo kháng thể bảo vệ lâu dài. Hiệu quả phòng ngừa cao, giảm tới hơn 90% nguy cơ nhiễm HPV, ung thư cổ tử cung, ung thư hậu môn, hầu họng và mụn cóc sinh dục. Trẻ được chủ động bảo vệ sức khỏe trước khi có nguy cơ phơi nhiễm, giúp yên tâm hơn khi bước vào tuổi trưởng thành.

"Tiêm sớm không chỉ hiệu quả hơn mà còn là cách đầu tư lâu dài cho sức khỏe thế hệ trẻ", bác sĩ Gấm nói.

Hiện Việt Nam có hai loại vaccine HPV. Trong đó, loại phòng 4 type dành cho nữ 9-26 tuổi; loại phòng 9 type dành cho cả nam và nữ 9-45 tuổi. Lịch tiêm gồm 2-3 mũi tùy theo độ tuổi.

Tiêm ngừa giúp người trẻ khỏe mạnh hơn, phòng các bệnh do HPV gây ra. Ảnh: Vecteezy

Phụ huynh nên chọn cho trẻ tiêm ở đơn vị y tế uy tín, có bác sĩ theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm, đồng thời tuân thủ lịch tiêm đã được bác sĩ tư vấn. Trước tiêm, gia đình cần cho trẻ ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, không nên nhịn ăn. Sau tiêm, gia đình cho trẻ theo dõi tại điểm tiêm ít nhất 30 phút để phát hiện sớm phản ứng bất thường. Khi theo dõi tại nhà, nếu trẻ sốt cao trên 39 độ C và không đáp ứng thuốc hạ sốt, khó thở, nổi mẩn toàn thân hoặc có biểu hiện bất thường, cần đưa đến cơ sở y tế ngay.

HPV là virus gây u nhú ở người. Hiện nay, có hơn 200 type huyết thanh HPV đã được tìm thấy, trong đó, khoảng 40 type lây nhiễm vào biểu mô niêm mạc gây bệnh ở cơ quan sinh dục, miệng, họng, mũi...

Theo số liệu thống kê của Globocan năm 2022, Việt Nam có khoảng 6.200 trường hợp mắc ung thư liên quan đến HPV. Trong đó, hơn 4.600 ca mắc ung thư cổ tử cung mới, hơn 2.500 ca tử vong, xếp thứ 10 trong số các bệnh ung thư có ca tử vong cao.

Nhiễm HPV phổ biến toàn cầu, tỷ lệ ở người từng quan hệ tình dục lên tới 84,6% ở nữ và 91,3% ở nam, chủ yếu lây qua quan hệ tình dục không an toàn, tiếp xúc trực tiếp vùng da nhiễm bệnh, dùng chung đồ cá nhân, hoặc ít hơn từ mẹ sang con.

Bệnh viện Da liễu TP HCM ghi nhận hơn 50% người mắc bệnh lý lây qua đường tình dục thuộc độ tuổi từ 15-25 tuổi, dù nhóm này chỉ chiếm 25% dân số hoạt động tình dục. Trong khi đó, số bệnh nhân dưới 18 tuổi luôn có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Hàng trăm trẻ phải can thiệp thủ thuật để điều trị mỗi năm, trong đó sùi mào gà chiếm tỷ lệ cao nhất, với hơn 50% ca bệnh.

Hoàng Dương